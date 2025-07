Simons: “Fiscale discipline én productieve investeringen zijn sleutel tot herstel”

President Jennifer Geerlings-Simons heeft tijdens een persmoment een inkijk gegeven in de economische koers die haar regering zal varen. Centraal daarin staat een evenwichtige benadering van de macro-economische stabiliteit en de versterking van de reële economie. De president benadrukte dat haar regering zich zal houden aan het principe: geen uitgaven doen waarvoor geen dekking is, met ruimte voor gerichte investeringen die duurzame groei stimuleren.

“Je kunt uitgaven plannen in de verwachting dat inkomsten binnenkomen, maar dat mag nooit een structureel karakter krijgen,” aldus Simons. Anders dreigt de staatsschuld verder uit de hand te lopen. Ze wees erop dat de goedkeuring van de begroting 2025 door De Nationale Assemblée een prioriteit is, waarna de voorbereidingen voor de begroting van 2026 van start gaan.

“Economie structureel verzwakt”

De president erkent dat het land opgezadeld zit met een reeks structurele problemen. “De economie waarin mensen geld verdienen en produceren is fors achteruitgegaan,” aldus Simons. Volgens haar kan de Centrale Bank op korte termijn enigszins bijsturen, maar zonder versterking van de reële economie blijft herstel uit. “Zonder productie geen duurzaam economisch herstel.”

Opofferingen, maar met zorg voor kwetsbaren

De nieuwe regeerperiode zal offers vragen van de samenleving, zo gaf Simons eerlijk aan. Toch moet volgens haar worden gewaakt voor sociale ontwrichting. “Kinderen mogen nooit zonder eten komen te zitten. Als daar geen middelen voor op de begroting staan, zullen we gezamenlijk in onze zakken moeten tasten.” Ze benadrukte het belang van een gezonde balans tussen fiscale discipline en het creëren van ruimte voor investeringen.

De verhoging van staatsinkomsten zal in belangrijke mate afhangen van het verbeteren van de belastinginning. “We moeten het geld halen waar het zit. Dat is niet gemakkelijk, maar het moet gebeuren,” aldus de president.

Olie-inkomsten: kansen én risico’s

Simons waarschuwde dat Suriname zich nu al moet voorbereiden op de financiële effecten van toekomstige olie-inkomsten. “Als die middelen straks binnenstromen, moeten we daar verstandig mee omgaan. Ze mogen niet worden verkwanseld.” Tegelijk moeten onderontwikkelde sectoren worden opgebouwd, en bestaande zwakke schakels in de economie worden hersteld.

IMF: “Samenwerking ja, maar niet ten koste van het volk”

Over de toekomstige relatie met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is Simons duidelijk: de samenwerking zal worden voortgezet, maar op andere voorwaarden dan in het verleden. De president is kritisch op het IMF-programma dat de regering-Santokhi uitvoerde. “We gaan het volk niet opnieuw onderwerpen aan verarmende maatregelen.”

Wel wil de regering-Simons gebruik maken van technische expertise en financiële ondersteuning via het IMF, maar zonder de sociale offers die eerdere programma’s vergden. “Onze kinderen moeten naar school kunnen en voldoende te eten hebben.”

Bestuurlijke overdracht nog onvoldoende geregeld

Ten slotte uitte de president zorgen over het gebrek aan structuur in het overdrachtsproces van de vorige naar de huidige regering. Volgens haar is het wettelijk vastleggen van dit proces dringend nodig. Ondanks enkele gesprekken en overdrachtsmomenten tussen ministers, vindt Simons de overgang te snel en onvoldoende voorbereid verlopen. Uit overleg met de vertrekkende minister van Financiën, Stanley Raghoebarsing, blijkt wel dat de betaling van salarissen en vakantiegeld voor juli gewaarborgd is.