BTW overtreft verwachtingen, maar automatisering blijft uit

De Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) blijkt een stabiele en groeiende inkomstenbron voor de Surinaamse overheid. Toch blijft de beloofde automatisering van het systeem uit. Dat zei vertrekkend minister van Financiën, Stanley Raghoebarsing, maandag tijdens een persconferentie over de economische stand van zaken in Residence Inn.

“De Belastingdienst is in staat om meer binnen te halen dan we begroten,” verklaarde Raghoebarsing. Hij benadrukte dat de begrotingen zorgvuldig tot stand komen, onder meer in overleg met ontvangstdiensten en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Toch ziet hij ruimte voor verbetering. “De BTW kan beter, en moet ook beter. We hebben hierover gesproken met de inkomende regering.”

Inkomsten blijven begroting ruimschoots voor

Sinds de invoering in januari 2023 heeft de BTW de verwachtingen telkens overtroffen. Voor het eerste jaar werd een opbrengst van SRD 4,4 miljard begroot, maar uiteindelijk kwam het bedrag uit op afgerond SRD 4,794 miljard. In 2024 bedroeg de verwachte opbrengst SRD 5,5 miljard, terwijl ruim SRD 6,6 miljard werd geïnd. Voor 2025 stond tot en met mei een bedrag van SRD 2,9 miljard in de boeken, maar de werkelijke inkomsten overstegen inmiddels SRD 3,3 miljard.

Tot 2023 was Suriname het enige land in de regio zonder BTW. De invoering kwam mede tot stand onder internationale druk, met name van het IMF.

Oproep tot digitalisering

Een van de sleutels tot nog efficiëntere inning is automatisering, stelt Raghoebarsing. Hij pleit voor herinvoering van een lang bestaand plan om het BTW-systeem volledig te digitaliseren. In het nieuwe model zou bij elke aankoop de BTW automatisch naar de Belastingdienst worden overgemaakt, zonder tussenkomst van de ondernemer.

“Zodra de winkelier de kassa aanslaat, moet de BTW automatisch naar de Belastingdienst worden overgemaakt,” legde hij uit. “Dat zorgt voor meer nauwkeurigheid en consistentie in de inning.”

Het idee kreeg in het verleden ook steun van voormalig president Chandrikapersad Santokhi, maar de uitvoering bleef uit. “We zijn er simpelweg niet aan toe gekomen,” erkende Raghoebarsing. Toch benadrukte hij het belang van het plan: “Het doet niemand pijn en levert de samenleving alleen maar voordelen op.”