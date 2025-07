Kabinet-Simons bijna compleet: beëdiging ministers grotendeels afgerond

Het nieuwe kabinet onder leiding van president Jennifer Geerlings-Simons is nagenoeg volledig

gevormd. Tijdens een officiële ceremonie zijn vandaag vijftien ministers en drie onderministers

beëdigd. Twee ministersposten blijven vooralsnog onbezet.

Dirk Currie, de beoogde minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, bevindt zich

momenteel om persoonlijke redenen in het buitenland en zal op een later moment worden

beëdigd. Ook de post van minister van Openbare Werken is nog vacant, nadat eerder bekend

werd dat NDP-kandidaat Sarwan Ramai de functie niet zal vervullen. Een opvolger is nog niet

bekendgemaakt.

Beëdigde ministers

President Simons beëdigde vandaag de volgende ministers:

Andrew Baasaron – Economische Zaken

Raymond Landveld – Transport, Communicatie en Toerisme

Stanley Soeropawiro – Grondbeleid en Bosbeheer

Uraiqit Ramsaran – Defensie

Diana Pokie – Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Patrick Brunings – Olie, Gas en Milieu

Marinus Bee – Binnenlandse Zaken

David Abiamofo – Natuurlijke Hulpbronnen

Harish Monorath – Justitie en Politie

Miguella Huur – Regionale Ontwikkeling

Adelien Wijnerman – Financiën

André Misiekaba – Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid

Melvin Bouva – Buitenlandse Zaken

Mike Noersaliem – Landbouw, Veeteelt en Visserij

Lalinie Gopal – Sport en Jeugdzaken

Daarnaast zijn de volgende onderministers benoemd:

Kelvin Koniki – Binnenlandse Zaken

Raj Jadnanansing – Volksgezondheid, Welzijn en Milieu

Daniëlle Beeldsnijder-Van Windt – Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Van de zeventien beoogde ministers zijn er vier vrouw, wat neerkomt op een aandeel van 23,5

procent.

Overdracht en kritiek

De officiële overdracht van taken tussen de vertrekkende en nieuwe ministers vindt morgen

plaats. De benoeming van het kabinet wordt door velen gezien als een belangrijke stap in de

verdere institutionele vernieuwing die de regering-Simons voorstaat.

Toch is er ook kritiek op de gevolgde procedure. Bestuurskundige Eugène van der San stelt dat

de beëdiging niet volgens het juiste protocol is verlopen. Volgens hem had eerst een presidentieel

besluit tot benoeming moeten worden uitgevaardigd en voorgelezen door directeur Adjay

Moensi, alvorens de ministers beëdigd werden. Hij noemt de huidige beëdiging daarom

“procedureel onjuist” en pleit voor een herhaling van het proces.