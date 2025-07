JIT arresteert buitenlanders voor handel in katachtige lichaamsdelen

Het Justitieel Interventie Team (JIT) heeft twee buitenlandse verdachten aangehouden op

verdenking van betrokkenheid bij grootschalige illegale activiteiten. Het gaat onder meer om

deelneming aan een criminele organisatie, witwassen, overtreding van de Jachtwet en schending

van de Wet Economische Delicten.

Bij de aanhouding troffen de autoriteiten een aanzienlijke hoeveelheid van een illegale substantie

aan, in de volksmond bekend als ‘pasta’. Voorlopig onderzoek wijst uit dat deze pasta wordt

geproduceerd uit lichaamsdelen van wettelijk beschermde katachtigen, waaronder jaguars en

ocelots, die specifiek voor dit doel worden gedood.

De pasta wordt volgens het Openbaar Ministerie tegen hoge bedragen verhandeld en kent zowel

uitwendig als inwendig gebruik, voornamelijk binnen alternatieve geneeswijzen en spirituele

praktijken. Naast de pasta werden ook tanden en klauwen van katachtigen in beslag genomen.

Het vermoeden bestaat dat ook deze delen bedoeld waren voor illegale verkoop.

De Communicatie Unit van het Openbaar Ministerie stelt dat het onderzoek nog in volle gang is.

Er wordt onderzocht of er sprake is van een groter netwerk van illegale wildhandel dat mogelijk

ook internationale vertakkingen heeft.