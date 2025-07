‘Bigi Boy’ Rozenstruik vecht op 29 augustus voor eerste DBX-zwaargewichttitel

Na een indrukwekkend debuut in de Dirty Boxing Championship (DBX) maakt Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik zich op voor het allereerste titelgevecht in de geschiedenis van de organisatie. Op 29 augustus neemt de Surinaamse vechter het op tegen de ongeslagen Amerikaan Rob ‘Wolf’ Perez. De zwaargewichttitel staat op het spel tijdens DBX3 in The Hangar in Miami.

“Ik heb tegen de beste vechters ter wereld gestaan,” zegt Rozenstruik, die na een zesjarige carrière in de UFC in februari overstapte naar DBX. “Maar de energie hier is anders – rauw, puur, agressief. Dit is gemaakt voor vechters als ik. Ik ben klaar om geschiedenis te schrijven als eerste DBX-zwaargewichtkampioen.”

Een clash met belofte

De confrontatie tussen Rozenstruik en Perez hing al enige tijd in de lucht, maar werd woensdag officieel bevestigd door DBX. De match-up vormt het hoofdgevecht van het evenement, dat wederom hoge verwachtingen schept.

Rozenstruik verdiende zijn plek na een spraakmakend debuut op 2 juni, waar hij Victor Cardoso versloeg met een verwoestende knock-out. Diezelfde avond won Perez van Alex Nicholson, eveneens via knock-out. Aan het eind van het evenement stonden beide zwaargewichten elkaar al even tegenover in een gespannen stare down, waarbij de gemoederen hoog opliepen.

Twee stijlen, één doel

Rozenstruik, 37 jaar oud, brengt jarenlange ervaring mee uit het kickboksen en MMA, inclusief een reeks knock-outs op het hoogste niveau in de UFC. Tegenstander Rob Perez, 32, heeft met drie opeenvolgende overwinningen zijn stempel op de DBX gedrukt en is tot nu toe ongeslagen binnen de organisatie.

Beide mannen tekenen voor een explosieve clash, met als inzet niet alleen de felbegeerde titel, maar ook een plek in de geschiedenisboeken van de snelgroeiende vechtsportorganisatie.