Kind (4) komt om bij verwoestende woningbrand in Klaaskreek

Een tragische woningbrand heeft vanavond het dorp Klaaskreek in diepe rouw achtergelaten. Aan de Wernervreedzaamweg, ter hoogte van de Kentstraat, is een kind van ongeveer vier jaar oud om het leven gekomen toen een houten woning volledig in vlammen opging.

De brandweer van Bronsweg rukte met spoed uit na de melding, maar bij aankomst stond het huis al volledig in brand. Ondanks de snelle inzet kon de brandweer niet voorkomen dat het kind in de woning omkwam. De vlammen grepen razendsnel om zich heen, en van de woning bleef weinig over.

Volgens de eerste informatie gaat het vermoedelijk om een jongetje, al is de identiteit van het slachtoffer nog niet officieel vastgesteld. Of er zich op het moment van de brand nog andere personen in de woning bevonden, is nog niet bekendgemaakt. Ook over mogelijke gewonden is op dit moment geen informatie beschikbaar.

De politie en brandweer zijn ter plaatse en hebben een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Die is vooralsnog onbekend.

Het dorp Klaaskreek is diep geschokt door het tragische voorval.