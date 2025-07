Vicepresident Gregory Rusland: “Ik ben niet boven het volk, ik ben van het volk”

Tijdens zijn inaugurale rede op woensdag 16 juli heeft de nieuwe vicepresident van Suriname, Gregory Allan Rusland, zich gepresenteerd als een nederige dienaar van het volk. “Ik ben niet boven het volk, ik ben van het volk,” verklaarde hij tijdens de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblée in het Anthony Nesty Stadion.

Rusland, met een lange staat van dienst als wetenschapper, minister, parlementariër en partijleider, sprak in sobere maar hoopvolle bewoordingen over zijn nieuwe rol. “Het vicepresidentschap vereist toewijding, visie, integriteit en bovenal: dienstbaarheid,” aldus Rusland. “De taak waarvoor ik ben geroepen, is geen eenvoudige.”

Dankbaarheid en vertrouwen

De vicepresident begon zijn toespraak met dank aan de Almachtige, zijn familie en het Surinaamse volk. Hij noemde het in hem gestelde vertrouwen “een eer en een grote verantwoordelijkheid”, en prees de veerkracht van de Surinamers. “Ondanks de uitdagingen blijft ons volk hopen, werken en dromen van een beter morgen.”

Bruggen bouwen en verbinden

Rusland beloofde zich in te zetten als bruggenbouwer — tussen coalitiepartners, tussen regering en samenleving, en tussen heden en toekomst. “Vooruitgang begint bij luisteren, verbinden en samenwerken,” benadrukte hij.

Hij wees op het belang van menselijke ontwikkeling boven natuurlijke rijkdom. “Onze bossen, mineralen, landbouwgrond en energiebronnen bieden enorme kansen. Maar het zijn onze mensen die de ware motor vormen van nationale groei.”

Hervorming, rechtvaardigheid en inclusie

De vicepresident sprak zijn ambitie uit voor een Suriname waarin jongeren opnieuw durven dromen, en waarin onderwijs, gezondheid en rechtvaardigheid voor iedereen toegankelijk zijn. Hij riep op tot transparantie, versterking van de instituties en brede samenwerking.

“Er is geen ruimte voor verspilling, verdeeldheid of stagnatie,” waarschuwde hij. “Maar met rechtvaardigheid en visie bouwen we aan een inclusieve en veerkrachtige samenleving.”

Tot besluit vroeg Rusland om wijsheid en eensgezindheid in het proces dat voor hen ligt: “Moge God onze natie blijven zegenen en beschermen. En moge Suriname in vrede en waardigheid verder groeien.”