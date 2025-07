Twee voortvluchtige verdachten aangehouden bij politieactie in Paramaribo – grote hoeveelheid drugs in beslag genomen

De recherche van Paramaribo heeft op donderdagochtend 17 juli 2025 twee voortvluchtige mannen aangehouden tijdens een gerichte inval in een woning in de stad. Bij deze operatie werd ook een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen en in beslag genomen.

Gezochte verdachten opgepakt

In de woning werd de 32-jarige R.K. gearresteerd. Hij stond sinds begin dit jaar gesignaleerd voor betrokkenheid bij een gewelddadige diefstal in groepsverband en heling. R.K. wist lange tijd uit handen van de politie te blijven. Zijn medeverdachte in deze zaak was eerder al aangehouden.

Tijdens de huiszoeking trof de politie ook U.L. aan, die gezocht werd in verband met meerdere kluisinbraken in en rond Paramaribo. Hij gaf zich zonder verzet over na een bevel van de politie.

Grote drugsopslag ontdekt

Bij de doorzoeking van de woning stuitten de agenten op een forse hoeveelheid drugs. In totaal werd het volgende in beslag genomen:

Ongeveer 2 kilogram geperste marihuana

136 wikkels vermoedelijk cocaïne

Twee bolwikkels marihuana (samen circa 915 gram)

Zes blokken hasj (circa 435 gram)

Eén ziplock-zakje vermoedelijk hasj (24 gram)

Verdachte U.L. heeft verklaard dat de drugs van hem zijn. De in beslag genomen middelen zijn overgedragen aan de Narcoticabrigade voor verder onderzoek.

Vrouwen in woning aangetroffen

In de woning waren ook twee vrouwen aanwezig, onder wie een zwangere. Zij gaven aan relaties te hebben met de verdachten en verklaarden slechts op bezoek te zijn. De politie onderzoekt nog of zij een rol hebben gespeeld in de zaak.

Verdachten vastgezet, onderzoek loopt

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn beide mannen in verzekering gesteld. De recherche van Paramaribo zet het onderzoek voort en sluit verdere aanhoudingen niet uit.