Suriname en Servië sluiten strategisch handelsakkoord: toegang tot miljarden ecosysteem

In een belangrijke stap richting versterkte internationale economische samenwerking heeft de

Suriname–Servië Kamer van Koophandel een strategisch samenwerkingsakkoord ondertekend

met een van de meest invloedrijke zakenverenigingen van Servië. De betrokken Servische

organisatie vertegenwoordigt meer dan 175 bedrijven, investeerders en handelsorganisaties met

een gezamenlijke nettowaarde van meerdere miljarden euro.

De ondertekening vond plaats in Belgrado en werd verricht door Siviano Alfons, oprichter van

de Suriname–Servië Kamer van Koophandel. Ook medeoprichter en Servisch diplomaat

Vladimir Popović was aanwezig bij deze formele gelegenheid.

“Toegang tot kapitaal, middelen en strategische kansen”

Alfons benadrukte de betekenis van het akkoord: “Deze overeenkomst is meer dan slechts een

handtekening; het is een krachtige boodschap aan de wereld dat Suriname en Servië klaar zijn

voor serieuze en gestructureerde economische samenwerking. We krijgen hiermee toegang tot

een miljardenecosysteem dat kapitaal, middelen en strategische kansen biedt voor bedrijven in

beide landen.”

Popović onderstreepte het belang van langetermijnpartnerschappen. “Het gaat hierbij niet alleen

om diplomatie, maar ook om het opbouwen van duurzame relaties met tastbare economische en

sociale meerwaarde. We willen investeringen stimuleren, werkgelegenheid creëren en

grensoverschrijdende innovatie ondersteunen,” aldus de diplomaat.

Concrete samenwerkingspijlers

De samenwerking richt zich op meerdere strategische gebieden:

Gezamenlijke investeringsfondsen en cofinancieringsopties

Financiële steun voor duurzame ontwikkeling, innovatie en infrastructuur

Stimulering van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en startups

Exportkredieten en handelsfaciliteiten

Regelmatige handelsmissies, businessfora en B2B-evenementen

De officiële lancering van het partnerschap staat gepland voor het derde kwartaal van 2025. Dan

vindt een groot zakelijk forum en handelstop plaats, waar ondernemers, investeerders en

regeringsdelegaties uit beide landen de vervolgstappen zullen bespreken.

De voorbereidingen voor deze top zijn al in volle gang. Zo wordt gewerkt aan een digitaal

platform voor ondernemers, handelsmissies en gezamenlijke promotiecampagnes ter stimulering

van investeringen.