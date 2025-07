Frankrijk kondigt historische bezuinigingsronde aan: ‘Elke seconde €5.000 schuld erbij

De Franse regering heeft een ingrijpend bezuinigingspakket aangekondigd om het

begrotingstekort en de oplopende staatsschuld terug te dringen. Premier François Bayrou

presenteerde maandag een vierjarenplan dat voorziet in forse besparingen bij vrijwel alle

ministeries. Alleen Defensie wordt ontzien.

Vanaf 2025 mogen ministeries niet meer uitgeven dan in 2024. In totaal moet er volgend jaar

43,8 miljard euro worden bespaard. Bayrou schetste een alarmerend beeld van de financiële

situatie: “Onze staatsschuld groeit elke seconde met 5.000 euro. Als we niets doen, zal de schuld

tegen 2029 met 1.000 miljard euro zijn toegenomen.”

Lessen uit Griekenland

De premier verwees nadrukkelijk naar de Griekse schuldencrisis van ruim vijftien jaar geleden.

Door uit de hand gelopen overheidsfinanciën moest dat land destijds drastisch bezuinigen. “In

Griekenland gingen de pensioenen met 30 procent omlaag en daalden ambtenarensalarissen met

15 procent. Dat is het scenario dat wij koste wat kost willen voorkomen,” aldus Bayrou.

Doel: Tekort onder EU-norm

Het aangekondigde plan moet het begrotingstekort verlagen van 5,8 procent in 2024 naar 2,8

procent in 2029, waarmee Frankrijk weer binnen de Europese norm van maximaal 3 procent zou

vallen.

Gevoelige maatregelen: Onderwijs, zorg en feestdagen

De bezuinigingen raken ook gevoelige sectoren. Zo wordt er gesneden in uitgaven voor

onderwijs en gezondheidszorg, inclusief medische vergoedingen. Daarnaast zullen slechts twee

van de drie ambtenaren die met pensioen gaan, worden vervangen.

Opvallend is het besluit om twee nationale feestdagen te schrappen: 8 mei (Bevrijdingsdag) en

mogelijk ook Tweede Paasdag. Deze dagen worden omgezet in reguliere werkdagen. Verder wil

de regering hogere belastingen voor de rijksten, al zijn daarover nog geen concrete details

bekendgemaakt.

Economische hervormingen buiten het parlement om naast bezuinigen wil Bayrou de Franse economie stimuleren door productie te verhogen en regels voor bedrijven te versoepelen. Hij gaf aan dat hij deze hervormingen grotendeels buiten het parlement om wil doorvoeren, om oppositie in de Assemblée – waar zijn regering geen meerderheid heeft – te omzeilen.

Volgens Bayrou zijn de maatregelen noodzakelijk om Frankrijk weer financieel gezond te

maken. “Een land kan alleen rijkdom verdelen als het eerst die rijkdom weet te creëren,”

verklaarde hij.