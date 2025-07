Oproep tot crisisopvang na schrijnende situatie: “Deze kinderen mogen niet vergetenworden

Gloria Bottse van de organisatie Tra Fas’ De heeft maandag een dringende oproep gedaan aan de

regering van Suriname om per direct structurele crisisopvang te realiseren voor kinderen in nood.

De oproep volgt op een aangrijpend incident waarbij een moeder met acht kinderen, van wie vijf

een verstandelijke beperking hebben, volledig is vastgelopen in de zorg.

De kinderen – tussen de 6 en 23 jaar oud – leven onder erbarmelijke omstandigheden. Dankzij de

alarmering door Bottse zijn enkele betrokken burgers in actie gekomen. Onder hen ook Romano

Meriba, die direct matrassen en voedsel bracht, en zijn partij, de NDP, inschakelde voor

aanvullende hulp. Ramon Abrahams, eveneens van de NDP, heeft eveneens ondersteuning

aangeboden aan het gezin.

Geen plaats, geen personeel

Volgens Bottse heeft zij vergeefs geprobeerd een geschikte opvanginstelling te vinden. “Veel

huizen zitten vol of kampen met ernstig personeelstekort. Er is gewoon geen plek voor kinderen

met een beperking in crisissituaties.” Ze wijst erop dat Suriname verdragen heeft ondertekend

over kinderrechten: “Die verplichtingen moeten nu ook serieus worden genomen.”

Mensonterende omstandigheden

De situatie in het huis is ronduit alarmerend. Er is geen toilet of stromend water, de hygiëne is

ondermaats en een gascilinder in de leefruimte vormt een gevaar voor de gezondheid en

veiligheid van de kinderen. Sommigen kunnen niet praten en hebben dringend medicijnen nodig.

De spraak- en ontwikkelingsachterstand is ernstig, aldus Bottse.

Hoewel buurtbewoners af en toe proberen bij te springen, is het volgens haar duidelijk dat het

gezin elders moet worden ondergebracht. “De situatie is niet houdbaar. We hebben inmiddels een

tapijt gelegd en wat voedsel gebracht, maar dat is geen oplossing.”

Emotionele oproep

Bottse raakte aan het eind van de dag geëmotioneerd: “Het doet pijn dat ik deze kinderen niet

kon overplaatsen naar een veilige plek waar ze de juiste zorg krijgen. Als we echt zeggen dat we

het kind centraal stellen, dan moet de overheid nú ingrijpen.”

Voor de komende dagen richten hulpverleners zich op noodhulp zoals voedsel, kleding en

schoeisel. Maar zonder structurele opvang blijven deze inspanningen een druppel op de

gloeiende plaat.

“Wacht niet langer”

Met klem roept Bottse de nieuwe regering op om prioriteit te geven aan het opzetten van

crisisopvang voor kwetsbare kinderen. “De nood is hoog en het kan niet langer wachten. Elk

kind heeft recht op bescherming, op zorg, op een veilige plek. We mogen hen niet vergeten.”