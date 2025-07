IMF feliciteert president Simons en benadrukt voortzetting samenwerking met Suriname

De directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva, heeft in een

officiële brief haar felicitaties overgebracht aan Jennifer Geerlings-Simons met haar verkiezing

tot president van de Republiek Suriname. In haar schrijven spreekt zij de hoop uit op een

voortzetting van de hechte samenwerking tussen het IMF en Suriname.

Georgieva onderstreept dat het IMF de afgelopen jaren een cruciale rol heeft gespeeld in het

ondersteunen van Suriname tijdens uitdagende economische omstandigheden. “Via

beleidsadvies, financiële ondersteuning en capaciteitsontwikkeling is de macro-economische

stabiliteit hersteld,” stelt zij. Daarnaast zijn volgens haar de voorwaarden geschapen voor

duurzame en inclusieve economische groei.

De IMF-topvrouw wijst erop dat verdere hervormingen noodzakelijk zijn om deze stabiliteit te

behouden. Daarbij is het volgens haar essentieel om sterke institutionele kaders op te bouwen,

met het oog op het verantwoord beheer van de recent ontdekte oliereserves van het land.

Georgieva geeft aan de visie van president Simons te delen, in het bijzonder haar inzet voor het

versterken van binnenlandse instituties en het creëren van een veerkrachtigere economie met

meer kansen voor de jeugd. Zij benadrukt dat het IMF bereid is om nauw samen te werken met

de nieuwe regering “om een betere toekomst voor alle Surinamers te helpen realiseren.”

Tot slot spreekt Georgieva haar vertrouwen uit in de langdurige en constructieve relatie tussen

Suriname en het IMF, en wenst zij president Simons veel succes toe in haar nieuwe ambt.