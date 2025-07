Voormalig Nigeriaans president Muhammadu Buhari (82) overleden in Londen

De voormalige president van Nigeria, Muhammadu Buhari, is zondag op 82-jarige leeftijd

overleden in Londen na een langdurige ziekte. Zijn overlijden is bevestigd door de woordvoerder

van huidig president Bola Tinubu.

President Tinubu heeft vicepresident Kashim Shettima en zijn stafchef opdracht gegeven naar

Londen te reizen om Buhari’s lichaam terug te brengen naar Nigeria. Daar zal hij worden

begraven volgens islamitische traditie in zijn geboortestaat Katsina.

Historische verkiezingsoverwinning

Buhari, voormalig militair leider, schreef in 2015 geschiedenis door als eerste oppositiekandidaat

een zittend president, Goodluck Jonathan, te verslaan via democratische verkiezingen. Zijn

overwinning werd geprezen als een keerpunt voor de Nigeriaanse democratie.

Tijdens zijn presidentschap (2015–2023) zette Buhari in op de bestrijding van corruptie en

infrastructuurontwikkeling. Toch werd zijn regeerperiode gekenmerkt door aanhoudende kritiek

en uitdagingen, waaronder:

Geweld van extremistische groepen zoals Boko Haram

Wijdverspreide onveiligheid in het noordwesten en zuidoosten

Economische recessies en controversieel monetair beleid

Kritiek op autoritair optreden, vooral na het hardhandig neerslaan van het #EndSARS-

protest in 2020

Militair verleden en politieke comeback

Buhari kwam voor het eerst aan de macht in 1983 via een militaire coup, maar werd na 18

maanden afgezet. Tijdens dat bewind veroorzaakte hij internationale ophef met een mislukte

poging tot ontvoering van een voormalige minister in Londen.

In 2015 noemde hij zichzelf een “bekeerde democraat”. Zijn slogan “I belong to everybody and I

belong to nobody” weerspiegelde zijn poging tot neutraliteit in de politiek.

Gemengd nalatenschap

Hoewel Buhari aanzien verwierf met zijn sobere levensstijl en ambitieuze

infrastructuurprojecten, bleven tastbare resultaten op het gebied van corruptiebestrijding volgens

critici uit. Zijn bijnaam ‘Baba Go Slow’ verwees naar de trage start van zijn eerste ambtstermijn,

toen het zes maanden duurde voordat hij zijn kabinet formeerde.

Met zijn overlijden verliest Nigeria een van de meest invloedrijke – en controversiële – leiders

van de afgelopen decennia. De precieze datum van zijn begrafenis is nog niet bekendgemaakt.