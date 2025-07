EU verlengt opschorting tegenmaatregelen en zoekt diplomatieke uitweg voor handelsconflict met VS

De Europese Unie heeft zondag aangekondigd dat zij de opschorting van vergeldingsmaatregelen op Amerikaanse importheffingen verlengt tot begin augustus. Deze beslissing komt in reactie op de nieuwe aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump, die vanaf 1 augustus een invoertarief van 30% wil heffen op de meeste goederen uit de EU.

Hoewel deze Amerikaanse maatregel vergezeld gaat van een uitstelperiode om diplomatiek overleg mogelijk te maken, groeit binnen Europa de bezorgdheid over een escalerende handelsoorlog. Volgens EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen blijft de EU vasthouden aan een tweesporenbeleid: enerzijds inzetten op onderhandelingen, anderzijds zich voorbereiden op mogelijke vergeldingsacties.

“Wij verkiezen een onderhandelde oplossing. Dat is altijd onze positie geweest, en dat blijft zo,” verklaarde Von der Leyen tijdens een persconferentie.

Interne verdeeldheid binnen de EU

De diplomatieke koers van de Europese Commissie wordt echter niet overal in Europa unaniem gesteund. Frankrijk pleit voor een hardere opstelling en overweegt het inzetten van het Anti-Coercion Instrument, dat bedoeld is om economische dwang van derde landen te bestrijden. Duitsland is terughoudender, maar vicekanselier Lars Klingbeil liet in de Süddeutsche Zeitung weten dat krachtige maatregelen niet uitgesloten zijn:

“Als een eerlijke overeenkomst uitblijft, moeten we klaarstaan om bedrijven en banen in Europa te beschermen.”

Twee vergeldingspakketten in voorbereiding

Ondanks de diplomatieke toon heeft de Europese Commissie inmiddels twee vergeldingspakketten klaarliggen.

Het eerste pakket, goed voor 21 miljard euro aan Amerikaanse goederen, was eerder opgeschort om onderhandelingen een kans te geven. Die opschorting is nu verlengd.

Een tweede, zwaarder pakket, dat de zogeheten “wederkerige tarieven” van Trump moet counteren, is sinds mei in voorbereiding en zou tot 72 miljard euro aan Amerikaanse exportproducten kunnen treffen. De precieze inhoud van dit pakket is nog geheim en moet nog worden goedgekeurd door de lidstaten.

Zichtbare economische gevolgen

De economische impact laat zich al voelen. In Frankrijk luiden met name kaasproducenten de noodklok. De zuivelsector, waarvan bijna de helft van de productie wordt geëxporteerd naar onder andere de VS, vreest grote schade.

“Dit is geen tijdelijke situatie. We moeten wennen aan een nieuwe realiteit,” aldus Francois Xavier Huard, directeur van de zuivelvereniging FNIL.

EU zoekt nieuwe handelspartners

Tegelijkertijd kijkt de EU ook vooruit. Von der Leyen kondigde aan dat er een politiek akkoord is bereikt om de handelsgesprekken met Indonesië te versnellen. Hiermee onderstreept de Commissie haar strategie om zich breder economisch te positioneren in een wereld waarin geopolitieke onzekerheid toeneemt.