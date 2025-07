Ivan Fernald stapt op bij NPS: “Niet de partij, maar de koers is mijn probleem”

Voormalig minister van Defensie en prominent lid van de Nationale Partij Suriname (NPS), Ivan Fernald, heeft per direct zijn lidmaatschap opgezegd. In een kritische brief aan partijvoorzitter Gregory Rusland hekelt hij het gebrek aan interne democratie, het negeren van deskundigheid en het systematisch buitensluiten van kritische stemmen binnen de partij.

Fernald, die meer dan 25 jaar actief was binnen de NPS, stelt dat zijn betrokkenheid en inzet herhaaldelijk zijn beantwoord met “disrespectvol gedrag en ondermijning”. Hij noemt de huidige partijstructuren uitgehold, waarbij partijcongressen volgens hem beslissingen nemen met slechts elf stemgerechtigden. “Het woord van de voorzitter is allesbepalend geworden,” schrijft hij.

Niet welkom op de kandidatenlijst

Ondanks zijn uitgebreide staat van dienst – onder meer als coördinator van de Werkgroep Onderwijs, hoofd van het Wetenschappelijk Bureau, en bijdrager aan drie verkiezingsprogramma’s – werd Fernald in 2015, 2020 én 2025 niet opgenomen op de kandidatenlijst van de partij.

“Voorrechten lijken voorbehouden aan een select gezelschap,” merkt hij kritisch op. “Welke conclusie moet hieruit worden getrokken?”

Met name over de omgang met voorstellen vanuit de Werkgroep Onderwijs Japin uit Fernald harde kritiek. Hij spreekt van onverschilligheid en stilzwijgen rondom zijn schriftelijke voordrachten voor de post van minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

“Onderwijs is van nationaal belang. Het behoort niet toe aan politici, maar raakt direct aan de sociaaleconomische toekomst van ons land.”

Een stem voor reflectie, geen rancune

Fernald verwijst in zijn brief naar zijn bijdrage aan het nationale onderwijsdebat, waaronder meer dan vijftig artikelen, twee boeken en tientallen lezingen. Zijn vertrek is, zo schrijft hij, geen breuk met de idealen van de partij, maar met de koers die de NPS momenteel vaart.

“Niet de partij, maar de koers is mijn probleem,” benadrukt Fernald. “Ik blijf de partijgenoten die hopen op een beter bestaan, dragen in mijn hart.”

Hij sluit zijn brief – die ook is gericht aan het Congresbestuur, de Adviesraad en de Jongerenraad van de partij – af met een oproep tot fundamentele reflectie.

“De partij is er tot op heden niet in geslaagd het vertrouwen van de kiezer te winnen. Ik wens haar oprecht wijsheid, kracht en succes toe bij het hervinden van haar koers.”