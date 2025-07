Strenge veiligheidsmaatregelen rond inauguratie op 16 juli: ANS wordt zwaarbeveiligde zone

In aanloop naar de inauguratie van de nieuwe president en vicepresident op woensdag 16 juli worden in Paramaribo uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. De plechtigheid vindt plaats in de Anthony Nesty Sporthal (ANS), die tijdelijk wordt omgevormd tot zwaarbeveiligde zone.

Vanaf dinsdag om middernacht worden de eerste verkeersomleidingen ingevoerd. Op de dag van de inauguratie zelf, vanaf 06.00 uur ‘s ochtends, worden de wegen tussen de hoek Jagernath Lachmonstraat–Leysweg en de rotonde Lallarookhweg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Alleen bewoners en bestemmingsverkeer zullen, in overleg met de autoriteiten, doorgang krijgen.

De betrokken autoriteiten hebben de buurtbewoners, bedrijven en instellingen in het gebied vooraf geïnformeerd. Verkeersdeelnemers worden dringend verzocht om tijdig alternatieve routes te plannen en alle aanwijzingen van de veiligheidsdiensten strikt op te volgen. Volgens de veiligheidscoördinatie zal de ANS tijdens de inauguratie “de veiligste plek van Suriname” zijn.

Voorbereidingen in volle gang

De renovatiewerkzaamheden aan de sporthal naderen hun voltooiing. Volgens de Communicatie en Informatiedienst van De Nationale Assemblee is inmiddels 80 procent van het werk afgerond. De werkzaamheden moeten niet alleen zorgen voor een waardige ceremonie, maar leveren ook structurele verbeteringen op waar de samenleving later van profiteert.

De inauguratie vindt plaats tijdens een buitengewone openbare vergadering van het parlement. Er worden bijna 3.500 genodigden verwacht. De brandweer heeft aangegeven dat het maximumaantal bezoekers daarmee is bereikt; er zullen geen extra aanwezigen worden toegelaten. De ceremonie wordt daarom live uitgezonden voor het brede publiek.

Beëdiging ministers volgt later

De beëdiging van de ministers vindt op een later moment plaats, op een andere locatie. Voor de plechtigheden rond de inauguratie is in totaal meer dan SRD 30 miljoen gereserveerd.