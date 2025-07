Suriname opnieuw voorzitter van Caribbean Port State Control Committee

Suriname is tijdens de 30ste plenaire vergadering van het Caribbean Port State Control

Committee (CPSCC), gehouden in St. Lucia, herkozen als voorzitter van dit hoogste uitvoerende

orgaan binnen de Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control (CMOU).

Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), werd bij acclamatie

benoemd voor een derde termijn van drie jaar. Amafo bekleedt de functie sinds 2017 en heeft

zich in die periode onderscheiden als een stabiele en effectieve leider binnen het regionale

maritieme toezichtskader.

Vertrouwen in Surinaams leiderschap

De herverkiezing van Suriname bevestigt het vertrouwen dat de aangesloten maritieme

administraties van de regio stellen in de professionele en voortvarende aanpak van Amafo. Onder

zijn voorzitterschap heeft het comité belangrijke stappen gezet op het gebied van

havenstaatinspecties, samenwerking en veiligheid.

Nieuwe besluiten en versterkte samenwerking

Tijdens de bijeenkomst in St. Lucia werden diverse strategische besluiten genomen, waaronder:

Goedkeuring van het jaarbudget 2025/2026

Herziening van de competentiechecklijst

Introductie van nieuwe selectiecriteria voor Port State Control Officers (PFSO’s)

Versterking van het beleid voor gezamenlijke inspecties, gericht op meer regionale

samenwerking en kennisdeling tussen maritieme inspecteurs

Daarnaast werd Joel Walton van de Kaaimaneilanden herkozen als vicevoorzitter van het

CPSCC, eveneens voor een periode van drie jaar.

Regionale maritieme veiligheid centraal

Het Caribbean Port State Control Committee speelt een cruciale rol in het verbeteren van

maritieme veiligheid en milieubescherming door toezicht te houden op de naleving van

internationale verdragen door zeeschepen die Caribische havens aandoen. De herverkiezing van

Suriname onderstreept de voortrekkersrol die het land speelt binnen dit systeem.