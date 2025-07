Dodelijk migratiedrama voor kust Dominicaanse Republiek: Vier doden en tientallen vermist

Voor de kust van de Dominicaanse Republiek heeft zich een nieuwe migratieramp voltrokken.

Een overvolle boot met migranten is daar gekapseisd, waarbij zeker vier mensen om het leven

zijn gekomen. Naar schatting worden nog zo’n twintig opvarenden vermist. Dat bevestigden de

lokale autoriteiten vrijdag.

Aan boord van het vaartuig, een zogenoemde yola, bevonden zich ongeveer veertig personen. De

boot was op weg naar Puerto Rico, een populaire maar gevaarlijke bestemming voor migranten

uit de regio. Tot nu toe zijn 17 mensen gered, onder wie een kind. Volgens de Dominicaanse

marine gaat het bij de overlevenden om tien Dominicanen en zeven Haïtianen. De identiteit van

de slachtoffers wordt nog onderzocht.

De yola, vaak gebouwd van hout of glasvezel, voldeed niet aan de minimale veiligheidsnormen.

Deze boten worden geregeld ingezet voor illegale overtochten in het Caribisch gebied en staan

bekend om hun instabiliteit. Migranten betalen soms duizenden dollars — tot wel $7.000 — voor

een enkele reis richting Puerto Rico, dat als toegangspoort tot de Verenigde Staten wordt gezien.

Structurele migratiedruk

De Dominicaanse Republiek en buurland Haïti delen het eiland Hispaniola. Vooral vanuit het

door crises geteisterde Haïti wagen steeds meer mensen de oversteek naar Puerto Rico, ondanks

herhaaldelijke waarschuwingen van overheden en hulporganisaties. Ook veel Dominicanen

zoeken via deze route een beter leven.

De afgelopen tien jaar is de migratiedruk in de regio fors toegenomen. Illegale zee-overtochten,

vaak zonder navigatiemiddelen of reddingsvesten, eisen regelmatig slachtoffers. In 2022

kwamen minstens vijf mensen om toen een vergelijkbare boot kapseisde bij het onbewoonde

eiland Mona. Destijds werden 66 opvarenden gered.

Smokkelnetwerken blijven profiteren van de uitzichtloosheid onder migranten, ondanks

verscherpt toezicht op de maritieme grens. De route blijft aantrekkelijk vanwege de economische

kansen die men verwacht in Puerto Rico of de VS.

Momenteel zijn de Dominicaanse autoriteiten bezig met een reddingsoperatie. Internationale

organisaties zoals de Verenigde Naties roepen opnieuw op tot veilige en legale

migratiemogelijkheden, om dergelijke tragedies in de toekomst te voorkomen.