Minister Amar Ramadhin neemt afscheid: “De last was zwaar, maar de missie gaat verder”

Met een emotioneel dankwoord heeft minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin afscheid

genomen van het ambt dat hij sinds juli 2020 bekleedde. In zijn verklaring blikt hij terug op een

uitzonderlijk veeleisende periode, die werd gekenmerkt door de COVID-19-pandemie, een diepe

economische crisis, maar ook door hoopvolle prestaties zoals de erkenning van Suriname als

malariavrij land.

Ramadhin, die namens de VHP deel uitmaakte van de regering-Santokhi, kreeg het vertrouwen

om leiding te geven aan een van de zwaarst belaste ministeries.

“We werden geconfronteerd met verdriet, angst en verlies, maar ook met hoop,” aldus de

scheidende bewindsman. “Het was een tijd die ik nooit zal vergeten.”

Lichtpunten te midden van de crisis

Ondanks financiële beperkingen en een zorgsysteem dat zuchtte onder miljoenen dollars aan

schulden, werd volgens Ramadhin belangrijke vooruitgang geboekt:

Uitbreiding van Intensive Care-afdelingen en operatiekamers in het Academisch

Ziekenhuis Paramaribo (AZP)

Investeringen in ambulances, medische apparatuur en zorgposten in het binnenland

Implementatie van het HEARTS-programma voor preventie van chronische ziekten

Hervatting van het ISDB-project voor nieuwbouw van het AZP

Malariavrij-status toegekend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

“Veel leveranciers wilden door de hoge schulden geen diensten meer verlenen. Toch

garandeerden wij continuïteit van zorg voor iedere Surinamer,” schrijft Ramadhin.

Lopende projecten blijven onder zijn aandacht

Ramadhin geeft aan de uitvoering van lopende projecten ook na zijn vertrek op de voet te blijven

volgen. Deze omvatten onder meer:

Aanschaf van geavanceerde laboratoriumapparatuur voor meerdere afdelingen van het

AZP Renovatie van de Spoedeisende Hulp Vervanging van bestralingsapparatuur in het Radiotherapeutisch Centrum Aanschaf van röntgenapparaten, rolstoelen en ambulances Operationalisering van het Marwina Ziekenhuis Volledige digitalisering van de zorgsector

Kritiek en groei

Ramadhin toont zich ook kritisch op eigen beleid.

“Niet alles is gelukt. Er is kritiek geweest. En terecht. Want het is het recht van het volk om te

spreken. En ik heb geluisterd.” Hij bedankt zorgverleners, collega’s, burgers en critici voor hun vertrouwen en betrokkenheid. “De druk was groot, maar uw vertrouwen hield mij scherp. Ik ben gegroeid door u.”

Een missie die verder gaat

Hoewel hij geen ministerstitel meer draagt, laat Ramadhin weten dat zijn inzet voor de

volksgezondheid niet eindigt. “Suriname, u leeft in mijn hart. Mijn missie gaat verder.”