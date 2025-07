Lage slaagcijfers op Lyco 2 zorgen voor bezinning: “Studeren moet je hobby worden”

Slechts 45,05 procent van de examenkandidaten van het Ewald P. Meyer Lyceum (Lyco 2) is dit

jaar direct geslaagd voor het eindexamen. Een onverwacht laag resultaat, erkent waarnemend

schoolleider Letitia Philips-Denswil, die spreekt van een uitzonderlijke situatie. “We hadden

gehoopt op veel betere cijfers,” zegt zij in gesprek met Suriname Herald.

De school wijt het lage slagingspercentage aan een combinatie van factoren. Een belangrijk

element is het zogenaamde ‘staartje van de coronapandemie’. Veel leerlingen hebben tijdens hun

mulo-tijd onderwijs gevolgd dat niet op het vereiste niveau kon worden aangeboden – een

structureel probleem dat noch aan de leerlingen, noch aan de leraren te wijten is. Deze opgelopen

leerachterstanden hebben hun weerslag op de prestaties in de bovenbouw.

Toch blijft de school hoopvol. Met 55 kandidaten die deelnemen aan de herexamens in de week

van 21 juli, streeft men naar een eindslagingspercentage van circa 70 procent. De motivatie

onder deze groep is opvallend groot. “De scholieren willen echt slagen en tonen veel inzet,”

aldus de schoolleiding. De diploma-uitreiking staat gepland voor de tweede week van augustus.

Naast de nasleep van COVID-19 spelen ook maatschappelijke factoren een rol. Steeds meer

leerlingen combineren school met werk, wat hun concentratie belemmert. Ook complexe

thuissituaties dragen bij aan verminderde studieresultaten. Daarbij komt dat vakken als

natuurkunde en rekenvakken structureel voor problemen zorgen. De school roept het ministerie

van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) op om deze knelpunten grondig te

onderzoeken.

Er klinkt ook zorg over de algemene studiecultuur onder jongeren. “Onze leerlingen zijn snel

afgeleid, vooral door hun mobiele telefoon. Discipline om echt te studeren ontbreekt vaak,” stelt

de schoolleiding vast. Toch benadrukt men dat het lerarenteam goed voorbereid was. Zieke of

uitgevallen docenten werden tijdig vervangen, en in sommige gevallen werd het lesaanbod

online voortgezet.

Ter afsluiting deelt de school een les die volgens hen nog steeds relevant is:

“Als je voor het vwo kiest, moet je van studeren je hobby maken. Alleen met dagelijkse inzet

behaal je duurzame resultaten. Die mindset is bepalend.”