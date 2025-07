Geweld in Haïti eist duizenden levens en dreigt regio te destabiliseren

Sinds oktober 2024 zijn in Haïti minstens 4.864 mensen omgekomen als gevolg van gewelddadigheden door criminele bendes. Dat blijkt uit een alarmerend rapport van het VN-Mensenrechtenbureau (OHCHR), dat vrijdag is gepubliceerd. De Verenigde Naties waarschuwen dat de situatie snel verslechtert en kan uitmonden in bredere instabiliteit binnen de Caribische regio.

Escalatie van geweld rond hoofdstad

Het rapport stelt dat het geweld zich vooral concentreert rond de hoofdstad Port-au-Prince, waar alleen al meer dan 1.000 mensen de dood vonden. Ook in andere delen van het land nemen mensenrechtenschendingen toe. “Het geweld is de afgelopen maanden fors toegenomen,” aldus het rapport.

Afbrokkelende staatsmacht

Volgens Ulrika Richardson, VN-coördinator voor humanitaire hulp in Haïti, verliezen de autoriteiten snel terrein. “Het geweld buiten Port-au-Prince intensiveert in gebieden waar de staat nauwelijks nog aanwezig is,” waarschuwde ze in een persverklaring. Ze roept de internationale gemeenschap op om dringend meer steun te verlenen aan de Haïtiaanse regering.

In veel regio’s hebben bendes de feitelijke controle overgenomen. Lokale veiligheidsdiensten zijn overspoeld en hulporganisaties zien zich genoodzaakt hun activiteiten sterk terug te schalen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels op de vlucht geslagen voor het geweld.

Zorgsysteem op de rand van instorten

De gevolgen voor de gezondheidszorg zijn bijzonder ernstig. Door de onveiligheid zijn talloze ziekenhuizen gesloten, waaronder het Universitair Ziekenhuis van Mirebalais, een van de belangrijkste medische instellingen van het land. In en rond Port-au-Prince is volgens de VN nog slechts minder dan 25 procent van de gezondheidsfaciliteiten operationeel.

Internationale bezorgdheid groeit

De Verenigde Naties uiten hun zorgen over de impact op de gehele regio. De humanitaire situatie in Haïti is nijpend: honderdduizenden mensen zijn ontheemd geraakt en de toegang tot voedsel, zorg en onderdak verslechtert met de dag.

“De tijd om op te treden is nu,” benadrukte Richardson. Het OHCHR roept op tot onmiddellijke internationale samenwerking om verdere escalatie en een bredere crisis in de regio te voorkomen.