Suriname en VS starten medische samenwerking onder AMISTAD 2025

De Verenigde Staten en Suriname zijn officieel van start gegaan met AMISTAD 2025, een gezamenlijke medische missie gericht op het verlenen van medische zorg én het versterken van de paraatheid van zorgprofessionals. De operatie loopt van 14 tot en met 25 juli en wordt uitgevoerd op drie locaties in Suriname: het Wanica Ziekenhuis, het Brownsweg Ziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De missie maakt deel uit van een bredere gezondheidsoperatie van het U.S. Air Forces Southern Command, die gelijktijdig plaatsvindt in vijf landen: Suriname, Peru, Paraguay, El Salvador en Panama. Het doel is het versterken van internationale partnerschappen en het vergroten van de inzetgereedheid van medische teams.

In Suriname wordt AMISTAD 2025 uitgevoerd in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid. Amerikaanse en Surinaamse medische teams bieden samen directe patiëntenzorg, met onder andere tandheelkundige diensten, spoedzorg en huisartsgeneeskunde. Daarnaast staat kennisuitwisseling tussen professionals centraal.

Het ministerie heeft in overleg met de betrokken ziekenhuizen de inzet afgestemd op de lokale zorgbehoeften. Zo wordt optimaal gebruikgemaakt van de aanwezige expertise van de Amerikaanse specialisten. De missie is bovendien gericht op het versterken van de lokale medische infrastructuur en het verbeteren van de paraatheid bij rampen.

AMISTAD 2025 symboliseert de blijvende samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten op het gebied van gezondheidszorg en draagt bij aan een betere medische toegankelijkheid en weerbaarheid in de regio.