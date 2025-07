Jonge filmmaker brengt mentale gezondheid van jongeren onder de aandacht metindringende kortfilm ‘Self Acceptance’

De jonge Surinaamse filmmaker Mainsie S. heeft onlangs zijn nieuwste korte film uitgebracht,

getiteld Self Acceptance – Overcoming Mental Bullying Through Self-Love. In deze film staat het

vaak onderbelichte thema mentaal pesten onder jongeren centraal, een probleem dat ook in

Suriname steeds grotere impact heeft op de geestelijke gezondheid van jongeren.

De film vertelt het aangrijpende verhaal van de 15-jarige Herman, die op school dagelijks te

maken krijgt met mentale pesterijen. Door openhartige gesprekken met zijn moeder en de hulp

van een therapeut, begint Herman aan een persoonlijke reis van heling en zelfacceptatie.

Gaandeweg ontdekt hij de kracht van zelfliefde, ondanks de negatieve oordelen van zijn

omgeving.

Met zijn film wil Mainsie het taboe rond mentale gezondheid doorbreken en jongeren een spiegel

voorhouden. Self Acceptance legt op rauwe en eerlijke wijze de innerlijke worsteling bloot van

jongeren die zich niet gehoord of begrepen voelen. Tegelijkertijd biedt de film een krachtig

perspectief op hoe zelfliefde een instrument van heling kan zijn.

De productie is volledig in eigen beheer tot stand gekomen – een puur DIY-project met een

duidelijke missie. Mainsie hoopt dat grotere platforms en instellingen kunnen bijdragen aan de

verspreiding van de film en de boodschap, zodat het gesprek over mentale gezondheid breder

gevoerd wordt, juist onder jongeren.

“Zelfliefde is geen luxe, maar noodzaak. Zeker voor wie dagelijks mentaal wordt aangevallen,”

aldus de maker.