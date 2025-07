NPS draagt Diana Pokie en Dirk Currie voor als ministers, kandidaat voor nieuwministerie volgt later

De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft twee kandidaten voorgedragen voor het nieuwe

kabinet: Diana Pokie voor het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) en

Dirk Currie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). De kandidaat voor het nieuw

op te richten ministerie van Olie, Gas en Milieu is nog niet officieel voorgedragen; gesprekken

met de beoogde persoon zijn nog gaande.

Zoals gebruikelijk zullen de voorgedragen kandidaten worden onderworpen aan een

milieuonderzoek door het Openbaar Ministerie, als onderdeel van de screeningsprocedure voor

ministers.

Diana Pokie is op dit moment lid van De Nationale Assemblée. Na haar beëdiging als minister

zal zij haar zetel in het parlement moeten opgeven. In dat geval schuift Jeffrey Lau, de

eerstvolgende op de kandidatenlijst van de NPS, door om haar plaats in te nemen. Lau is arts van

beroep, en het is nog onzeker of hij zijn plek in het parlement zal accepteren. Een parlementaire

functie zou betekenen dat hij zijn werk als arts, met name voor patiënten van het

Staatsziekenfonds, moet neerleggen, aangezien dubbele functies binnen de overheid verboden

zijn voor Assembleeleden.

De NPS heeft nog geen formele datum bekendgemaakt waarop de resterende kandidaat voor het

ministerie van Olie, Gas en Milieu wordt gepresenteerd. De partij geeft aan eerst de interne

gesprekken af te ronden voordat verdere stappen worden gezet.