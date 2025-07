Lula waarschuwt voor vergeldingsmaatregelen na Amerikaanse dreiging met importheffingen

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft donderdag krachtig gereageerd op een dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump om de importtarieven op Braziliaanse producten tot 50 procent te verhogen. Lula kondigde aan dat Brazilië gelijke tegenmaatregelen zal treffen, mocht de verhoging daadwerkelijk worden doorgevoerd.

De spanningen zijn ontstaan na een brief van Trump, waarin hij de tariefverhoging koppelt aan de rechtszaak tegen voormalig president Jair Bolsonaro. Trump beschreef Bolsonaro als een “wereldwijd gerespecteerd leider” en sprak van een “heksenjacht” die volgens hem moet stoppen.

“Geen inmenging”

Via het sociale platform X stelde Lula dat Brazilië een soevereine staat is met onafhankelijke instituties. “Wij accepteren geen inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden,” aldus de president. Hij benadrukte dat eenzijdige acties van de VS beantwoord zullen worden met symmetrische handelsmaatregelen.

Handelspartner onder druk

De VS is na China de tweede handelspartner van Brazilië. De dreigende verhoging van het gemiddelde invoertarief van 10 naar 50 procent zou grote gevolgen kunnen hebben voor de Braziliaanse export van onder meer olie, ijzererts en koffie. In ruil daarvoor importeert Brazilië Amerikaanse vliegtuigen, machines en brandstoffen.

Lula weersprak Trumps bewering dat de VS een handelstekort zou hebben met Brazilië. Volgens officiële cijfers boekten de Verenigde Staten in 2024 juist een handelsoverschot van 7,4 miljard dollar in de goederenhandel met het Zuid-Amerikaanse land.

Politieke en juridische uithaal

Trump ging in zijn brief verder dan alleen handel. Hij beschuldigde de Braziliaanse autoriteiten van “geheime censuurbevelen” aan sociale mediaplatforms, waaronder zijn eigen Truth Social. Lula noemde die beschuldigingen “vals” en stelde dat het om gerechtelijke uitspraken gaat tegen haatzaaien, racisme, kinderpornografie en anti-democratische uitingen — zaken die “door de Braziliaanse samenleving collectief worden afgewezen”.

Internationale dimensie

Brazilië was niet het enige land dat een dergelijke brief ontving. Volgens diplomatieke bronnen werden ook Japan, Zuid-Korea en Sri Lanka benaderd. Alleen in het geval van Brazilië werden echter expliciet politieke motieven aangehaald buiten het reguliere handelsdossier.

Politiek effect

Volgens analisten kan de confrontatie met Trump in Lula’s voordeel werken. “Wie Trump openlijk weerstaat, wint vaak aan populariteit,” verklaarde Rafael Cortez van het Braziliaanse bureau Tendências Consultoria aan BBC News Brasil. Toch blijft het succes volgens hem afhankelijk van hoe eensgezind en doordacht de Braziliaanse regering optreedt.