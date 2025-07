Herleving van Nola Hattermans nalatenschap: Stichting Brokopondo vernieuwd en actief

Ruim veertig jaar na haar overlijden blijft de geest van kunstenares Nola Hatterman (1899–1984)

voortleven in Suriname. Ze geloofde sterk in de rol van kunst voor maatschappelijke

ontwikkeling, met slogans als: “Een volk spreekt tot de wereld door zijn kunstenaars” en “Geen

kunst zonder kunnen.” Maar hoe kan die visie worden gerealiseerd als kunstonderwijs ontbreekt?

Hatterman, die decennialang lesgaf in Paramaribo, trok zich als zeventiger terug in het landelijke

Brokopondo-Centrum. Samen met haar oud-student Stuart Manuel (†) gaf ze daar les aan

kinderen. In haar testament schonk ze haar huis en terrein aan de staat Suriname, met de wens

dat het zou dienen als centrum voor schilderkunst en exposities.

Toch raakte het pand in verval. In 2008, tijdens de presentatie van Ellen de Vries’ biografie Nola.

Portret van een eigenzinnig kunstenares, bleek dat van kunsteducatie of tentoonstellingen in

Brokopondo geen sprake meer was.

Om hier verandering in te brengen richtten De Vries en kunstenaar Rinaldo Klas in 2011 de

Stichting Nola Hatterman Huis Brokopondo op. Jaren van tegenslagen volgden, maar in 2023

kwam er nieuw elan. Op 3 juli van dit jaar werd het bestuur vernieuwd.

De nieuwe voorzitter is Samuel Wens, met Kenneth Lazo als penningmeester/secretaris en

Jovanka Eersteling als nieuw bestuurslid. Rinaldo Klas en Marcel Pinas blijven aan als

bestuursleden. Voormalige bestuursleden Verno Pryor en Monique Finkie hebben zich

teruggetrokken, maar blijven als adviseurs beschikbaar. Lilièn Hilaire maakt nu deel uit van de

Raad van Advies, samen met Ellen de Vries.

De eerste activiteit van het hernieuwde bestuur vindt plaats op 12 augustus, de geboortedag van

Nola Hatterman. In lijn met haar traditie van creatieve vieringen, organiseert de stichting een

kunstevenement voor basisschoolleerlingen in Brokopondo-Centrum. Verdere details volgen

binnenkort.

Met nieuwe energie en visie lijkt de droom van Nola Hatterman — kunst toegankelijk maken

voor alle Surinamers — eindelijk weer in beweging te komen.