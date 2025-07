Massale herregistratie in Bihar: miljoenen Indiërs dreigen stemrecht te verliezen

In de Indiase deelstaat Bihar worden bijna 80 miljoen mensen verplicht zich vóór 26 juli 2025

opnieuw te registreren als kiezer. De kiescommissie stelt dat deze maatregel nodig is om “illegale

buitenlandse immigranten” van de kiezerslijst te verwijderen. Critici waarschuwen echter dat

miljoenen legitieme burgers, vooral armen en moslims, hun stemrecht dreigen te verliezen.

De maatregel geldt voor alle geregistreerde kiezers in Bihar, een van de armste en

dichtstbevolkte staten van India. Hoewel officieel bedoeld om de kieslijsten op te schonen

vanwege migratie, vreest de oppositie dat dit een sluipweg is naar invoering van het omstreden

National Register of Citizens (NRC).

Gebrek aan documenten maakt registratie onmogelijk

Voor herregistratie worden gebruikelijke identiteitsbewijzen zoals Aadhar-kaarten of

stemmerspassen niet geaccepteerd. In plaats daarvan moeten burgers bewijs leveren met moeilijk

verkrijgbare documenten zoals geboorteaktes of schooldiploma’s. In een staat waar minder dan

15% een diploma van klas 10 heeft, betekent dit voor velen een uitsluiting van het kiesrecht.

Volgens experts lopen vooral plattelandsbewoners, moslims en andere gemarginaliseerde

groepen groot risico. Moslims vormen circa 17% van de bevolking in Bihar, zo’n 17 miljoen

mensen. Oppositiepartijen hebben al protesten georganiseerd en rechtszaken aangespannen bij

het Hooggerechtshof.

Politiek geladen timing

De herregistratie valt vlak voor de deelstaatverkiezingen in oktober/november 2025, en midden

in het regenseizoen dat veel gebieden ontoegankelijk maakt. De timing voedt de vermoedens dat

de actie vooral bedoeld is om tegenstemmen te onderdrukken.

Tegelijkertijd voert de regering-Modi een harde lijn tegen vermeende illegale immigranten uit

Bangladesh en Myanmar, met duizenden arrestaties en deportaties – soms zelfs van geboren

Indiërs.

Democratie onder druk

Organisaties zoals de Association for Democratic Reforms (ADR) waarschuwen dat deze

maatregel de democratie ondermijnt. “We lopen het risico op een verkiezing waarbij miljoenen

burgers simpelweg niet meer op de kiezerslijst staan,” aldus oprichter Jagdeep Chhokar.

Hoewel de kiescommissie officieel onafhankelijk is, groeit de kritiek dat zij de politieke agenda

van de regerende Bharatiya Janata Party (BJP) ondersteunt.