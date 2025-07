Trump steunt Bolsonaro en noemt strafzaak ‘internationale schande’

Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft zich fel uitgesproken tegen de

strafvervolging van de Braziliaanse ex-president Jair Bolsonaro. In een open brief op sociale

media bestempelt Trump het proces als een “internationale schande” en roept hij op tot

stopzetting van de vervolging.

Volgens Trump is Bolsonaro slachtoffer van een politieke ‘heksenjacht’, vergelijkbaar met wat

hij zelf naar eigen zeggen in de VS ervaart. “Dit is niets meer of minder dan een aanval op een

politieke tegenstander – iets waar ik alles van weet!” aldus Trump in de verklaring.

Bolsonaro wordt momenteel vervolgd vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij een poging om

de uitslag van de Braziliaanse presidentsverkiezingen van 2022 terug te draaien. Begin januari

2023 bestormden duizenden van zijn aanhangers overheidsgebouwen in Brasília, kort nadat de

overwinning van Luiz Inácio Lula da Silva officieel werd bevestigd. Bolsonaro bevond zich toen

in de Verenigde Staten en ontkent enige betrokkenheid bij de ongeregeldheden.

Trump sprak zijn persoonlijke steun uit aan Bolsonaro, die hij “zeer respecteert”. De twee

voormalige leiders onderhielden tijdens hun ambtstermijnen een nauwe band en deelden

politieke standpunten, waaronder kritiek op de traditionele media en scepsis ten aanzien van

verkiezingsuitslagen. Beiden weigerden na hun nederlagen hun verlies publiekelijk toe te geven.

Bolsonaro reageerde dankbaar op Trumps steunbetuiging. In een korte verklaring bedankte hij de

Amerikaanse oud-president voor zijn woorden.

De huidige Braziliaanse president Lula da Silva reageerde eerder deze week met een duidelijke

boodschap: “Niemand staat boven de wet. Brazilië accepteert geen inmenging van wie dan ook

in zijn rechtssysteem.”