Nachtelijke ontruiming kantoor first lady roept vragen op

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn meerdere computers, laptops en andere waardevolle

spullen weggehaald uit het kantoor van first lady Melissa Santokhi aan de Henck Arronstraat. De

onverwachte ontruiming, die plaatsvond kort voor middernacht, roept vragen op over de reden en

de rechtmatigheid van de actie.

Journalist Jerrel Harderwijk was ter plaatse en deed live verslag van de gebeurtenissen. Volgens

zijn observaties werden diverse goederen, waaronder elektronische apparatuur, in voertuigen

geladen. “Ik zie laptops en computers. Waarom gebeurt dit op dit uur, en niet overdag?”, vroeg

Harderwijk zich hardop af tijdens zijn live-uitzending.

Er heerst onduidelijkheid over de aard van de goederen. Harderwijk stelde de vraag of het ging

om persoonlijke eigendommen van de first lady of om overheidsmateriaal. De timing en

geheimzinnige uitvoering van de ontruiming zorgen voor speculatie.

Een opvallend moment deed zich voor toen een van de aanwezige mannen, bij het opmerken van

de camera, nadrukkelijk de deur van een bus sloot om verdere beelden van het interieur te

voorkomen.

Vooralsnog is er geen officiële verklaring gegeven over de achtergrond van de ontruiming of wie

daartoe opdracht heeft gegeven.