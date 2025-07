President Santokhi neemt afscheid van regeringsploeg met ereonderscheidingen

President Chan Santokhi heeft woensdag tijdens een plechtige ceremonie op het presidentieel

paleis officieel afscheid genomen van zijn regeringsploeg. Ter gelegenheid van het einde van de

regeerperiode 2020–2025 werden ministers, oud-vicepresident Ronnie Brunswijk en andere

hoogwaardigheidsbekleders onderscheiden voor hun verdiensten.

De uitreiking van de onderscheidingen markeerde het formele slotakkoord van de regering-

Santokhi. Onder de gedecoreerden bevonden zich ook Urmila Ramlagansing (ondervoorzitter

van de Staatsraad), Marinus Bee en Dew Sharman (voormalig voorzitter en vicevoorzitter van

De Nationale Assemblee), evenals Samseerali Sheikh-Alibaks, voorzitter van het Onafhankelijk

Kiesbureau (OKB). De toegekende ere-insignes varieerden van Commandeur en Groot Officier

tot Drager van het Grootlint in de Ere-Orde van de Palm.

In zijn toespraak sprak president Santokhi zijn dankbaarheid uit voor de toewijding van zijn team

tijdens een bijzonder uitdagende regeerperiode. Hij verwees naar de zware economische en

sociale omstandigheden waarin de regering bij aantreden verkeerde. “We zijn als team geslaagd

om het land uit een diepe crisis te halen; dat is onze legacy,” aldus Santokhi, die ook erkende dat

hiervoor een hoge sociale prijs is betaald.

Volgens het staatshoofd is er in de afgelopen vijf jaar een solide basis gelegd voor verdere

ontwikkeling. Hij noemde onder andere de hervormingen op economisch en sociaal vlak, de

versterking van de gezondheidszorg, historische gronduitgiftes en het garanderen van eerlijke

verkiezingen. “Natuurlijk zijn er fouten gemaakt waar we lessen uit moeten trekken, maar onze

dienstbaarheid aan de samenleving stond steeds centraal,” zei hij.

Namens de gedecoreerden sprak oud-vicepresident Ronnie Brunswijk zijn dank en waardering

uit. Hij benadrukte de inspanningen en toewijding van het team in een moeilijke periode.

“Misschien staat niet iedereen stil bij wat we hebben overgenomen, maar ik kijk met trots terug

op de regeerperiode,” aldus Brunswijk. Hij bedankte president Santokhi voor het eerbetoon en

onderstreepte dat het team onder zware omstandigheden het landsbelang heeft gediend.