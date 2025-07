Tien duizend mangroves en tien doorzetters: Jonge Surinamers herstellen de kust van Nickerie

Onder een brandende zon, met modder tot aan de heupen en omringd door de beruchte

manpira’s, hebben tien jonge Surinamers een bijzondere prestatie geleverd: het planten van

tienduizend mangroveboompjes aan de Atlantische kust van Nickerie. Hun werk maakt deel uit

van een groter herstelproject van het Bigi Pan-gebied, waar in 2022 de eerste mangroves werden

geplant. Die bomen zijn inmiddels volwassen en hebben het eerder kale landschap omgetoverd

tot een levendig ecosysteem.

Het motto van het project — “Help de natuur een handje en je krijgt er het veelvoudige voor

terug” — weerspiegelt wat er nu gebeurt in het gebied. Rode ibissen keren terug, lepelbekken en

jonge flamingo’s worden steeds vaker gespot, en het wemelt er van de krabben. Zelfs de

zonminnende srika laat zich met wat geluk vangen. Duidelijke tekenen dat het ecosysteem zich

herstelt en opnieuw in balans komt.

Achter dit succes staan negen mannen en één vrouw, die zich zeventien dagen lang met volle

toewijding inzetten. Het project werd mogelijk gemaakt met steun van de Inter-Amerikaanse

Ontwikkelingsbank (IDB) en is het tweede waarin jongeren intensief betrokken zijn bij de

aanplant en verzorging van mangrovezaailingen.

Hun inzet had ook sociale impact: scholen konden met de projectinkomsten daken herstellen en

sanitaire voorzieningen aanleggen. Eén deelnemer kon zelfs een medische ingreep bekostigen.

Het Nationaal Leger droeg eveneens bij door mankracht te leveren, 500 plantjes te kweken en

2000 plantzakken met klei te vullen. De opbrengsten werden deels gebruikt om de keuken van de

kazerne te renoveren.

Projectleider Joyce Toelsie, de enige vrouw in het team, werkte zij aan zij met zes militairen en

drie burger-vrijwilligers. De omstandigheden waren zwaar: dagen zonder drinkwater, natte

tenten, doorweekte matrassen en een minimale hygiëne. Toch kijkt Toelsie met gemengde

gevoelens terug: “Ik wil eigenlijk niet weg, het is hier zo rustgevend.” Vooral de zichtbare herstel

van het gebied waar ze drie jaar eerder werkte, maakt diepe indruk.

De aanplant vond plaats in Dhasanwa, een moerasachtig slibveld achter de Amandra en Merki

kreken. Vanuit Nieuw Nickerie is het gebied bij hoogwater in twintig minuten bereikbaar met

een 200 pk-motorboot, of in ruim een uur per vissersboot. Het werk was oorspronkelijk gepland

voor zeven dagen, maar duurde uiteindelijk vijftien, met nog eens twee extra dagen wachten op

gunstig getij om de boot los te krijgen.

Volgens Toelsie is dit werk niet voor iedereen: “Er zijn veel mensen die willen komen, maar ze

schrikken terug voor de ontberingen. Je moet het hart op de juiste plek hebben. Willen en kunnen

zijn twee verschillende dingen.”