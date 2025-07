President Santokhi eert meer dan 100 Surinamers voor uitzonderlijke inzet

In aanloop naar de viering van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid heeft president Chan

Santokhi ruim honderd Surinamers onderscheiden voor hun bijzondere verdiensten voor land en

volk. Tijdens een plechtige ceremonie in de Congreshal sprak hij zijn dank en bewondering uit

voor burgers die zich de afgelopen vijf jaar hebben ingezet op maatschappelijk, sociaal of

sportief gebied.

Eerbetoon in uitdagende tijden

De president benadrukte dat de inzet van deze burgers des te waardevoller is gezien de

economische uitdagingen en de gevolgen van de Covid-19-pandemie. “Juist in moeilijke tijden is

het belangrijk om degenen te erkennen die zich belangeloos inzetten voor de samenleving,” aldus

Santokhi. “Het is gepast om hardwerkende, sociaal bewogen en getalenteerde Surinamers in het

zonnetje te zetten.”

Een diverse groep helden

De gedecoreerden vormen een breed spectrum van Surinaamse samenleving. Onder hen zijn

leden van de Malaria Elimination Taskforce, betrokkenen bij het conversieproject, voetballers

van de nationale selectie van 2019 en burgers die zich op uiteenlopende manieren onderscheiden

hebben. Volgens de Communicatiedienst Suriname is het voor de regering een eer om deze

personen als voorbeeld te stellen.

Oproep tot blijvende inzet

President Santokhi deed een oproep aan de gedecoreerden om hun werk voort te zetten en als

inspiratiebron te dienen voor anderen. “Uit dankbaarheid maak ik als president dit gebaar met

veel respect naar u toe,” zei hij. “Want u heeft zich ingezet zonder eigenbelang, met als doel om

Suriname te verheffen.”