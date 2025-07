Ancelotti krijgt voorwaardelijke celstraf wegens belastingfraude in Spanje

De Italiaanse topcoach Carlo Ancelotti, sinds kort bondscoach van Brazilië, is door een Spaanse

rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar wegens

belastingfraude. Daarnaast kreeg hij een boete van 386.000 euro opgelegd. De zaak draait om

zijn periode als trainer van Real Madrid in 2014.

Verdacht van schijnconstructies

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Ancelotti in de jaren 2014 en 2015 ongeveer 1 miljoen

euro aan inkomsten uit imagorechten verzwegen. Hij zou deze inkomsten hebben weggesluisd

via schijnbedrijven, waaronder een lege vennootschap op de Britse Maagdeneilanden. De

aanklacht werd in maart 2024 formeel ingediend.

Hoewel het OM aanvankelijk een gevangenisstraf van vier jaar en negen maanden eiste, hoeft de

66-jarige coach niet achter de tralies. In Spanje worden straffen tot twee jaar meestal

voorwaardelijk opgelegd aan personen zonder strafblad.

Geen reactie van Ancelotti

Ancelotti, die momenteel geen fiscaal inwoner van Spanje is, heeft nog niet publiek gereageerd

op het vonnis. Zijn woordvoerder verklaarde aan persbureau AP dat de coach “voorlopig geen

commentaar” geeft. De Braziliaanse voetbalbond (CBF) volgt de situatie nauwgezet.

Niet de eerste prominente zaak

De zaak plaatst Ancelotti in een rij van bekende voetbalfiguren die in Spanje veroordeeld zijn

voor belastingontduiking, onder wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en José Mourinho. Ook zij

kregen voorwaardelijke straffen en boetes, maar hoefden de gevangenis niet in.

Erfenis van een topcoach

Carlo Ancelotti wordt beschouwd als een van de meest succesvolle trainers aller tijden. Hij won

vijf keer de Champions League (drie keer met Real Madrid, twee keer met AC Milan) en is de

enige coach die landskampioen werd in de vijf grootste Europese voetbalcompetities.

Na een teleurstellend, prijsloos seizoen 2024-2025 bij Real Madrid nam hij afscheid van de club

om het Braziliaanse nationale elftal te leiden richting het WK 2026.