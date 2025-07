Eerbetoon aan helden in de strijd tegen malaria: Suriname decoreert Taskforce en partners

President Chan Santokhi heeft gisteravond officieel de leden van de Malaria Elimination

Taskforce en enkele betrokken instellingen onderscheiden voor hun cruciale rol in het uitbannen

van malaria in Suriname. Tijdens de plechtigheid sprak hij zijn diepe waardering uit voor hun

jarenlange inzet. “De groep die Suriname malariavrij heeft gemaakt, verdient nationale én

internationale erkenning,” verklaarde de president.

Individuen met een missie

Onder de gedecoreerden zijn sleutelfiguren die wetenschappelijke, medische en organisatorische

bijdragen leverden aan de succesvolle eliminatie van de ziekte. Ze ontvingen hun

onderscheidingen voor uitzonderlijke toewijding:

Stephen Vreden – voorzitter van de Taskforce

Marthelise Eersel – waarnemend coördinator en voormalig voorzitter

Edward van Eer, Maltie Adhin, Dayanand Panchoe

Hedley Cairo – geprezen voor zijn bijzondere rol binnen het programma

Helene Huard – voormalig projectcoördinator

Gustavo Bretas – erkend namens PAHO voor zijn deskundige ondersteuning

Ook instellingen onderscheiden

Naast individuele onderscheidingen ontvingen ook twee organisaties een erkenning voor hun

onmisbare bijdrage:

Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname, vertegenwoordigd door

directeur Herman Jintie

Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), vertegenwoordigd door Jaflo Ouatara

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukte dat zonder deze instellingen de resultaten niet

mogelijk zouden zijn geweest.

Een historisch gezondheidsmoment

In haar dankwoord onderstreepte Marthelise Eersel het belang van samenwerking. “Onze

erkenning door de Wereldgezondheidsorganisatie als malariavrij land is een historisch moment.

Dit is de bekroning van het harde werk van velen,” aldus Eersel.

Volksgezondheid als nationale prioriteit

Met deze decoraties benadrukt Suriname het grote belang van volksgezondheid en de collectieve

inzet die nodig is om langdurige bedreigingen als malaria te overwinnen. De onderscheiding

vormt niet alleen een blijk van waardering, maar ook een aanmoediging voor toekomstig

gezondheidsbeleid.