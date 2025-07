RBT West houdt man aan met grote partij illegale sigaretten

Het Regio Bijstandsteam West (RBT West) heeft dinsdag een 61-jarige man, geïdentificeerd als

B.D., aangehouden wegens het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid illegale sigaretten.

De aanhouding vond plaats tijdens een verkeerscontrole aan de Meergranenrijstweg in het ressort

Henar. Bij inspectie van het voertuig trof de politie maar liefst 127 sloffen sigaretten aan,

afkomstig van diverse merken en zonder geldige invoerdocumenten.

Zowel de sigaretten als het voertuig zijn in beslag genomen. De verdachte is in verzekering

gesteld en de zaak is inmiddels overgedragen aan de recherche van Regio West voor verder

onderzoek.