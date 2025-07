Elektrische bussen als toekomst van mobiliteit: Surinaamse MBA-student pleit voorduurzame hervorming openbaar vervoer

Met zijn afstudeeronderzoek aan het Polytechnic College Suriname zet Momar Pinas een

belangrijke stap richting verduurzaming van het openbaar vervoer. Dinsdag behaalde hij zijn

Master of Business Administration (MBA) in Innovation & Technology, met als onderwerp: de

invoering van elektrische bussen in Suriname.

Van innovatie naar noodzaak

Voor Pinas is elektrisch rijden niet slechts een technologische vernieuwing, maar een dringende

noodzaak. “De elektrische bus is meer dan vervoer; het is vooruitgang,” zegt hij. In een tijd

waarin duurzaamheid centraal staat, pleit hij voor concrete stappen richting stiller, schoner en

energiezuiniger openbaar vervoer.

Hoewel Suriname internationaal bekendstaat als een koolstof-negatief land, wordt het huidige

openbaar vervoer nog grotendeels verzorgd door vervuilende dieselbussen. Die veroorzaken niet

alleen luchtvervuiling en geluidsoverlast, maar brengen ook hoge operationele kosten met zich

mee.

Voordelen en randvoorwaarden

Volgens Pinas bieden elektrische bussen op lange termijn duidelijke voordelen:

Lagere brandstof- en onderhoudskosten

Moderne voorzieningen zoals GPS, wifi en camera’s

Milieuvriendelijkheid en minder geluidsoverlast

Uit zijn onderzoek blijkt echter dat de overstap alleen kans van slagen heeft als er wordt

geïnvesteerd in een betrouwbare laadinfrastructuur. De huidige staat van het Surinaamse

elektriciteitsnet vormt daarbij een belangrijk knelpunt.

Financiering en kansen

Voor de financiering van elektrische mobiliteit ziet Pinas mogelijkheden in:

Overheidssubsidies

Internationale klimaatsubsidies

Publiek-Private Samenwerkingen (PPP’s)

Dankzij Surinames status als koolstof-negatief land kan het land mogelijk aanspraak maken op

internationale klimaatfondsen, aldus Pinas.

Pilotproject en bewustwording

Pinas adviseert te starten met een pilotproject van tien elektrische bussen, in samenwerking met

de overheid en internationale partners. Hiermee kan praktijkervaring worden opgedaan met

onderhoud, infrastructuur en reizigerservaring.

Uit interviews en enquêtes blijkt dat het publiek overwegend positief is over de introductie van

elektrische bussen — op voorwaarde dat betrouwbaarheid, veiligheid en comfort gewaarborgd

zijn. Tegelijkertijd is er nog sociale en culturele weerstand, voornamelijk door onbekendheid met

de technologie.

Daarom pleit Pinas ook voor gerichte voorlichtingscampagnes en trainingen voor chauffeurs en

monteurs. Zijn onderzoek is bedoeld als aanzet tot verandering, maar ook als bijdrage aan het

bredere debat over klimaatactie, technologische innovatie en duurzame ontwikkeling in

Suriname en de Caribische regio.