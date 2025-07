Beveiliger veroordeeld tot twee jaar cel voor oplichting en verduistering

De 39-jarige verdachte D.L. is dinsdag door kantonrechter Duncan Nanhoe veroordeeld tot twee

jaar gevangenisstraf, met aftrek van zijn voorarrest, wegens oplichting en verduistering. De

feiten vonden plaats tussen januari en maart van dit jaar. D.L. werd tevens verdacht van

onzedelijke handelingen jegens een 17-jarige jongeman, maar werd hiervan vrijgesproken

wegens gebrek aan bewijs.

Een bekende van de rechtbank

Bij aanvang van de zitting herkende rechter Nanhoe de verdachte meteen: “We kennen elkaar,

hè? Niet van de straat, maar van hier. Het is namelijk de vierde keer dat je hier staat.” D.L.,

werkzaam als beveiliger, gebruikte zijn uiterlijk en presentatie om gezag en vertrouwen te

wekken bij zijn slachtoffers.

Valse beloftes van een politiecarrière

D.L. deed zich voor als iemand die via hoge connecties een baan kon regelen bij het Korps

Politie Suriname (KPS). Hij beweerde contacten te hebben met topfunctionarissen Marcha

Reumel, Maureen Palmtak en Bryan Isaacs. Een 17-jarige jongeman, die hoopte op een baan bij

de politie, betaalde in totaal SRD 8.350 aan de verdachte.

Om zijn verhaal kracht bij te zetten, belde D.L. het slachtoffer op en deed zich telefonisch voor

als de genoemde politiemensen. Hij toonde zelfs een vervalste politiebadge waarin zijn foto

digitaal was aangepast. De moeder van het slachtoffer verklaarde dat zij samen met haar

kinderen de namen van de topfunctionarissen had opgezocht en zo vertrouwen kreeg in het

verhaal.

Ook de dochter van het gezin trapte in de opzet en betaalde SRD 5.000 aan D.L., naast het

verstrekken van beltegoed voor zogenaamd telefonisch contact met ‘commissaris Reumel’.

Medische keuring of misbruik?

Op een gegeven moment gaf D.L. aan dat de jongen een medische keuring moest ondergaan.

Tijdens een ontmoeting in de auto zou hij de jongeman hebben gevraagd zijn trui omhoog te

doen, waarna hij diens buik en geslachtsdeel zou hebben betast. De verdachte ontkende de

aantijgingen en verklaarde aan de rechter: “Dat is niet mijn ding.” De rechter sprak hem vrij van

dit feit wegens onvoldoende bewijs.

‘Geraffineerde oplichting’

Officier van justitie Sardha Ramdajal omschreef het gedrag van de verdachte als “geraaffineerd”

en doordacht. Niet alleen het uiterlijk, maar ook het gebruik van echte namen, nep-identificatie

en overtuigende telefoongesprekken maakten het bedrog geloofwaardig voor de slachtoffers.

Verzoek om begeleiding

Advocaat Hermes Libretto vroeg de rechter om psychologische begeleiding voor zijn cliënt,

zodat hij na het uitzitten van zijn straf weer kan deelnemen aan de maatschappij “als een

waardige burger”.