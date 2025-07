IOL overweegt verhoging inschrijfgeld na tien jaar: “Niet meer van deze tijd”

Na een decennium zonder aanpassing overweegt het Instituut voor de Opleiding van Leraren

(IOL) een verhoging van het inschrijfgeld. Volgens waarnemend directeur Patrick Tjon-Jaw-

Chong is het huidige bedrag, SRD 2400, niet langer toereikend binnen het huidige economische

klimaat. “Dit bedrag is niet meer van deze tijd,” zegt hij in gesprek met Suriname Herald.

Voor studenten die praktijkintensieve studierichtingen volgen – zoals aardrijkskunde,

natuurkunde, scheikunde en biologie – komt daar momenteel SRD 500 bij voor materiaalkosten.

Studenten van de MOB-opleiding (Maatschappijoriëntatie en Biologie) betaalden zelfs SRD

3600, aldus Tjon-Jaw-Chong.

De waarnemend directeur benadrukt dat de operationele kosten van het instituut aanzienlijk zijn

toegenomen. “De prijzen van kantoorbenodigdheden en papier zijn lokaal en internationaal

gestegen. Vooral papier is de laatste twee jaar fors duurder geworden. Met de huidige

wisselkoersen van 42 SRD voor de euro en 38 voor de Amerikaanse dollar wordt de druk nog

groter,” licht hij toe.

Tegen deze achtergrond wil de IOL-directie in overleg treden met het ministerie van Onderwijs,

Wetenschap en Cultuur (minOWC) om een officiële verhoging vast te stellen. “Zonder

aanpassing van het inschrijfgeld kunnen we op termijn niet meer functioneren. Ik hoop dat de

nieuwe minister dit snel zal oppakken,” aldus Tjon-Jaw-Chong.

Het IOL biedt momenteel vier geaccrediteerde bacheloropleidingen van elk vier jaar aan. Op 3

juli werd een open dag gehouden om aspirant-studenten te informeren over de

studiemogelijkheden; een tweede informatiedag volgt op 8 augustus.

Tot slot wijst Tjon-Jaw-Chong op het belang van zichtbaarheid en werving. “We moeten actiever

promoten. De instroom is momenteel beperkt, maar met gerichte marketing kunnen we dat

verbeteren.”

Een exacte berekening van het nieuwe inschrijfgeld is nog niet gemaakt, maar een verhoging

lijkt onafwendbaar.