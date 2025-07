Surinaams schaakteam verovert brons op Caricom Team Chess Tournament

Het Surinaamse schaakteam keert trots terug uit Georgetown, Guyana, met een bronzen medaille

op het prestigieuze Caricom Team Chess Tournament. Het team, bestaande uit FIDE Master

(FM) Jason Yeung, Ethan Tjin Kon Kiem en de zussen Victoria en Alexandra Kaslan (beiden

Woman Candidate Masters – WCM), eindigde knap als derde met 15 punten uit negen partijen.

Suriname eindigde achter kampioen Jamaica en nummer twee Trinidad & Tobago, maar wist

landen als Barbados en gastland Guyana achter zich te laten. In totaal namen tien landenteams

deel aan het toernooi.

De ploeg verloor slechts één wedstrijd – een nipte nederlaag (1,5–2,5) in ronde drie tegen één

van de drie Guyanese teams. Daartegenover stonden zes overwinningen: onder andere op

Barbados, Dominica en de Kaaiman Eilanden. Daarnaast speelde Suriname gelijk tegen zowel

Jamaica als Trinidad & Tobago, beide met een 2–2 eindstand.

Sterke prestaties in jeugdcategorie

In het U-16 Youth Tournament maakte de jonge Surinaamse delegatie ook indruk. Ravish

Ramesar eindigde op een verdienstelijke derde plaats met 6,5 punten uit negen ronden.

Teamgenoten Ky-mani Wijnhard en Thie-Yen Fung eindigden als achtste en tiende in het

klassement, waarmee Suriname drie spelers in de top tien had. De jeugdcompetitie telde 48

deelnemers. De winst ging naar Mileke Sinckler uit Barbados, op tiebreak vóór zijn landgenoot

Noah Clarke (beiden 7,5 punten).

Blitztoernooi: zilver voor Jason Yeung

Op de rustdag vond een blitztoernooi plaats met eveneens 48 deelnemers. FM Jason Yeung, de

nationale kampioen van Suriname, eindigde als tweede met 6 punten. De blitztitel ging naar de

Jamaicaanse FM Joshua Christie met 6,5 punten. FM Joshua Johnson uit Trinidad en Tobago en

Surinaamse WCM Victoria Kaslan behaalden respectievelijk de derde en vierde plaats.

Met deze sterke prestaties laat Suriname opnieuw zien een serieuze speler te zijn op het

Caribisch schaaktoneel.