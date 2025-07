Beijing hekelt Amerikaanse inmenging in Suriname: ‘Respectloos en gedoemd temislukken’

De Chinese regering heeft fel uitgehaald naar recente uitspraken van de Amerikaanse minister

van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, over de politieke situatie in Suriname. Rubio riep in een

persverklaring op om de invloed van de Chinese Communistische Partij (CCP) in Suriname te

beperken. Deze uitlatingen zijn bij Beijing in het verkeerde keelgat geschoten.

In een verklaring noemt de Chinese ambassade in Paramaribo de opmerkingen van Rubio

“doordrenkt van een Koude Oorlog-mentaliteit” en “ideologisch bevooroordeeld”. Volgens de

ambassade vormen zijn uitspraken een regelrechte poging om de hechte relatie tussen China en

Suriname te ondermijnen.

Beijing stelt dat de opmerkingen van de Amerikaanse minister getuigen van een “grove vorm

van respectloosheid” tegenover zowel de Surinaamse regering als het volk. China onderstreept

dat het land al 49 jaar diplomatieke betrekkingen onderhoudt met Suriname, gebaseerd op

principes van wederzijds respect, gelijkwaardigheid en win-win samenwerking.

“De relatie tussen China en Suriname is strategisch en onbreekbaar,” aldus de Chinese

autoriteiten. Ze benadrukken dat beide landen nauwe samenwerking hebben opgebouwd in

diverse sectoren, waaronder infrastructuur, gezondheid, handel en onderwijs.

Tot slot waarschuwt China dat iedere poging van de Verenigde Staten om een wig te drijven

tussen Beijing en Paramaribo “onpopulair is bij het Surinaamse volk en tot mislukken is

gedoemd”.