Nurmohamed twijfelt over overname dienstvoertuig bij vertrek

Minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, heeft nog geen besluit genomen over de

overname van zijn dienstvoertuig nu zijn ambtstermijn ten einde loopt. Vertrekkende

regeringsfunctionarissen krijgen op basis van een bestaande regeling de mogelijkheid om hun

voertuig over te nemen tegen twintig procent van de getaxeerde waarde.

In het radioprogramma ABC Actueel gaf Nurmohamed aan dat hij nog geen definitieve keuze

heeft gemaakt. “Misschien, ik weet niet. Zullen we nog zien,” zei de bewindsman, die aangaf

eerst rustig over de kwestie te willen nadenken.

De regeling is al geruime tijd onderwerp van discussie. De taxatiewaarde ligt vaak aanzienlijk

lager dan de werkelijke marktwaarde, waardoor luxe voertuigen soms voor een fractie van hun

oorspronkelijke prijs worden overgenomen. Dit leidde bij eerdere regeringswissels tot kritiek

vanuit de samenleving.

Bij de machtswisseling in 2020 was Nurmohamed zelf een uitgesproken criticus van het beleid

van zijn voorgangers. Toen werden diverse staatsvoertuigen overgedragen aan vertrekkende

functionarissen tegen slechts tien procent van de getaxeerde waarde. Als kersvers minister van

Openbare Werken hield hij zich destijds bezig met de inventarisatie van staatsbezittingen,

waaronder voertuigen en gebouwen.

Nu hij zelf de kans krijgt een voertuig over te nemen onder vergelijkbare voorwaarden, is zijn

houding voorzichtiger. Of Nurmohamed uiteindelijk van de regeling gebruik zal maken, blijft

vooralsnog onduidelijk.