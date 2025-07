PVV en Inter Moengotapoe strijden om landstitel na uitschakeling Robinhood en Transvaal

In de finale van de Suriname Major League (SML) komt er dit weekend een nieuwe kampioen.

Niet Robinhood of Transvaal, de traditionele grootmachten, maar Politie Voetbal Vrienden

(PVV) en Inter Moengotapoe staan zaterdagavond tegenover elkaar in de eindstrijd. Beide teams

schakelden hun favorieten verrassend uit na strafschoppen.

Inter Moengotapoe schakelt Transvaal uit

Transvaal leek woensdag goed op weg om de 2-1 nederlaag uit de eerste halve finale tegen Inter

Moengotapoe recht te zetten. Al in de zevende minuut bracht Zerguinho Deira zijn ploeg op

voorsprong. Toch slaagde Transvaal er niet in om door te drukken. Inter Moengotapoe toonde

zich gevaarlijker in het verdere verloop van de wedstrijd, maar kon niet scoren. Na negentig

minuten bleef het bij 1-0.

In de strafschoppenserie trok Inter Moengotapoe alsnog aan het langste eind. Een gemiste

penalty van uitgerekend doelpuntenmaker Deira betekende de uitschakeling van Transvaal. Inter

Moengotapoe bleef foutloos met rake strafschoppen van Amoeferie, Pinas, Kastiel, Fer en Pansa.

PVV schrijft geschiedenis tegen Robinhood

In de andere halve finale hield PVV titelverdediger Robinhood op een 0-0 gelijkspel, nadat het

eerste duel in 2-2 eindigde. In de daaropvolgende strafschoppenserie zorgde een slimme

keeperswissel van coach Dwight Panka voor het verschil. Hij verving eerste doelman Demelcio

Fer door August Hok A Hin, die reddingen verrichtte op inzetten van Joël Matabadal en

Murgillio Esajas.

Robinhood scoorde via Adipi en Pryor, maar miste ook via Meusa Ackeini (lat). PVV benutte

drie van zijn pogingen via Brewster, Benali en Dapaw, en plaatste zich zo voor de finale – een

primeur in de clubgeschiedenis. PVV maakt hiermee kans op zijn allereerste landstitel ooit.

Finale en troostfinale

De grote finale tussen PVV en Inter Moengotapoe wordt zaterdagavond om 20.00 uur gespeeld

in het Dr. Ir. Franklin Essed Stadion. Voorafgaand vindt om 17.30 uur de troostfinale plaats

tussen Robinhood en Transvaal.

Robinhood blijft voorlopig steken op 27 landstitels, terwijl Transvaal zijn laatste kampioenschap

in het jaar 2000 behaalde.