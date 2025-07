Elf brigadiers in Regio West bevorderd tot majoor bij Korps Politie Suriname

In Regio West heeft het Korps Politie Suriname deze week een bijzondere mijlpaal bereikt: elf brigadiers

zijn officieel bevorderd tot de rang van majoor. De plechtige ceremonie vond plaats op het terrein van het districtscommissariaat in Nieuw-Nickerie, in aanwezigheid van collega’s, leidinggevenden en

genodigden.

De feestelijke gebeurtenis werd gemarkeerd door toespraken van regiocommandant J. van Cooten en

gewestelijk politiecommandant A. Sabajo. Beiden spraken hun waardering uit voor de inzet en toewijding

van de bevorderde functionarissen en benadrukten het belang van leiderschap, discipline en

voorbeeldgedrag binnen de politieorganisatie.

“Deze stap is geen eindpunt, maar het begin van een nieuwe fase vol verantwoordelijkheden,” aldus Van

Cooten. Hij riep de nieuwbakken majoors op om zich te blijven inzetten voor veiligheid, integriteit en het

versterken van het vertrouwen van de samenleving in het korps.

Commandant Sabajo onderstreepte in zijn toespraak het belang van effectieve communicatie met de

burgerij. Hij wees erop dat majoors een sleutelrol vervullen als schakel tussen de korpsleiding en de

uitvoerende diensten.

De elf majoors zullen hun taken voortzetten binnen diverse afdelingen van Regio West, waar zij nu in een

versterkte functie bijdragen aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Het Korps Politie Suriname feliciteert de bevorderden met hun nieuwe rang en wenst hen veel succes en

toewijding toe in hun verdere carrière.