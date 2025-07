Santokhi keert terug als parlementariër: “Mijn dienst aan het volk eindigt niet met het presidentschap”

Vertrekkend president en VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zal na zijn ambtstermijn

plaatsnemen in De Nationale Assemblee. Met ruim 45.890 stemmen was Santokhi de populairste

kandidaat bij de recente verkiezingen, waarin de VHP in totaal meer dan 87.000 stemmen

behaalde en met 17 zetels als enige partij in de oppositie belandde — één zetel minder dan de

NDP.

Hoewel Santokhi aanvankelijk twijfelde over een terugkeer in het parlement, heeft hij op verzoek

van de VHP-partijstructuren besloten zijn Assembleezetel te aanvaarden. “Mijn liefde voor

Suriname kent geen ambtstermijn. Ik zal mij blijven inzetten, op welke manier dan ook, voor de

vooruitgang van dit land. Straks als gewone burger, als volksvertegenwoordiger,” verklaarde hij

gisteren in een toespraak tot De Nationale Assemblee.

Dienstbaarheid boven macht

In zijn rede benadrukte Santokhi de vergankelijkheid van politieke macht en prestige. “Macht is

tijdelijk. De glamour is vergankelijk. Maar de dienst aan het volk is eeuwig,” aldus de

vertrekkende president. Hij sprak de wens uit om als parlementariër een bijdrage te blijven

leveren aan de ontwikkeling van het land, ook buiten de presidentiële functie om.

Hoewel hij openlijk had gehoopt op een tweede termijn om zijn hervormingsagenda voort te

zetten, accepteerde Santokhi de keuze van het electoraat met nederigheid. “Ik neem over enkele

dagen afscheid van het hoogste ambt, met nederigheid. Maar ik blijf een dienaar van dit volk,”

zei hij.

Parlementaire toetreding na machtsoverdracht

Santokhi heeft aangegeven dat hij pas ná de officiële machtsoverdracht op 16 juli zal toetreden

tot het parlement, omdat hij tot die datum nog zijn constitutionele verplichtingen als staatshoofd

moet vervullen. De machtsoverdracht aan de nieuwgekozen president Jennifer Geerlings-Simons

vindt plaats in de Anthony Nesty Sporthal en markeert het formele einde van Santokhi’s

vijfjarige presidentschap.

Met zijn terugkeer naar het parlement kiest Santokhi voor voortgezette politieke betrokkenheid

vanuit de oppositiebankjes. Zijn ervaring en stem zullen een belangrijke rol blijven spelen binnen

de Surinaamse politiek — zij het in een andere hoedanigheid dan voorheen.