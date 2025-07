Wereldwijde spanning loopt op: landen haasten zich om handelstarieven van Trump tevermijden

De internationale handel staat onder zware druk nu de deadline van 9 juli nadert. President

Donald Trump van de Verenigde Staten heeft landen tot die datum gegeven om handelsdeals te

sluiten, anders riskeren ze torenhoge invoertarieven. De wereld kijkt gespannen toe, terwijl

diplomatieke onderhandelingen op hoog tempo doorgaan.

In april kondigde Trump een tijdelijke opschorting aan van zijn zwaarste tarieven. Die 90-dagen-

pauze loopt deze week af. Omdat het om honderden miljarden aan handel gaat, proberen veel

landen op het laatste moment alsnog een akkoord te sluiten om economische schade te

voorkomen.

Wat gebeurt er na 9 juli?

Landen die geen akkoord met de VS hebben gesloten, kunnen na 9 juli geconfronteerd worden

met sterk verhoogde tarieven. Hoewel Trump nog geen lijst met landen heeft vrijgegeven, heeft

hij aangekondigd dat hij deze week brieven zal sturen met daarin de nieuwe tarieven. “Voor de

meeste landen zal er vóór woensdag een deal of een brief zijn,” aldus Trump, zonder verdere

details te geven.

Minister van Financiën Scott Bessent bevestigde zondag dat de hogere tarieven vanaf 1 augustus

ingaan voor landen zonder overeenkomst. In principe keren de tarieven terug naar het niveau van

begin april, maar Trump hintte vrijdag op nog drastischere verhogingen tot 70%.

Extra druk op BRICS-landen

Daarnaast verhoogt Trump de druk op landen die nauw samenwerken met BRICS — het blok

van opkomende economieën dat onder andere China, India, Rusland, Zuid-Afrika en Brazilië

omvat. Trump dreigde zondag met een extra belasting van 10% voor landen die nauwe

economische banden onderhouden met deze groep. “Er komen geen uitzonderingen,” verklaarde

hij via zijn eigen sociale mediakanaal.

Welke landen hebben al een akkoord?

Tot nu toe hebben slechts drie landen een formele deal met de VS gesloten:

 China: Tarieven op Amerikaanse import zijn verlaagd van 125% naar 10%. Voor Chinese

export naar de VS ging het tarief van 145% naar 30%, maar de deal is slechts 90 dagen

geldig.

 Verenigd Koninkrijk: Een vast tarief van 10% werd overeengekomen.

 Vietnam: Tarieven daalden van 46% naar 20%, met een extra belasting van 40% op

doorvoer via Vietnam.

Andere belangrijke handelspartners zoals de EU, Canada, India, Japan en Zuid-Korea zijn nog in

onderhandeling. Volgens The Washington Post probeert de EU nog vóór 9 juli een basisakkoord te sluiten om tarieven tot 50% te vermijden. India lijkt dicht bij een akkoord, mogelijk met een

gemiddeld tarief van 10%.

Economische gevolgen: onzekerheid groeit

Handelsexperts waarschuwen dat de economische schade van verhoogde tarieven op termijn

aanzienlijk kan zijn. Volgens econoom Andrew McAllister zullen sommige landen op het laatste

moment alsnog een “kleine deal” sluiten, maar voor de meeste zal de impact merkbaar zijn: “Die

tarieven blijven gewoon. Alleen het precieze niveau valt nog te bespreken.”

De Wereldbank en de OESO hebben hun groeiprognoses voor de wereldeconomie al naar

beneden bijgesteld. Volgens een analyse van JP Morgan kan een wereldwijd gemiddeld tarief van

10%, samen met 110% op Chinese producten, leiden tot een wereldwijde economische krimp

van 1%. Bij een lager China-tarief van 60% zou de schade beperkt blijven tot -0,7%.

Voorlopig blijven de directe effecten nog beperkt. De inflatie in de VS bleef in mei stabiel op

2,3%, de beurs noteert recordhoogtes, en er kwamen in juni 147.000 banen bij. Toch neemt de

onzekerheid toe: consumentenuitgaven daalden in mei voor het eerst sinds januari, wat duidt op

voorzichtigheid onder Amerikaanse burgers.

Volgens ING is nog onduidelijk of het ergste van deze handelsspanningen nog moet komen. Het

uitstel van de Chinese tarieven in april kwam wellicht net op tijd om een recessie af te wenden.

Maar de echte economische impact zou de komende maanden alsnog zichtbaar kunnen worden.