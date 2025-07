Padieboeren eisen onmiddellijke uitbetaling van resterende subsidies: “Financiële problemen dreigen”

Padieboeren in het district Nickerie eisen dat de overheid per direct overgaat tot uitbetaling van

achterstallige subsidies. In een officiële brief, gericht aan het Kabinet van de President en de

ministeries van Landbouw, Veeteelt & Visserij en Financiën & Planning, dringen zij – via hun

raadsvrouw Joan Nibte – aan op spoedige afhandeling van het resterende subsidiebedrag van

SRD 53 miljoen.

Volgens de boeren is de uitvoering van de toegezegde subsidieregeling gebrekkig verlopen.

Hoewel de Raad van Ministers een totaalbedrag van SRD 123 miljoen heeft goedgekeurd, is

slechts SRD 70 miljoen tot nu toe uitbetaald. Deze eerste tranche ging naar boeren met een

inzaaioppervlakte kleiner dan 45 hectare, op basis van een subsidiebedrag van SRD 5.000 per

hectare.

Ongelijke behandeling en financiële onzekerheid

De boeren die meer dan 45 hectare bewerken, vielen echter buiten deze eerste uitbetaling,

ondanks dat zij onder dezelfde regeling vallen. “Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en

brengt onze bedrijfsvoering ernstig in gevaar,” staat in de brief. De agrariërs geven aan reeds

investeringsverplichtingen te zijn aangegaan, waarvan de voortgang afhankelijk is van de

beloofde steun.

Tot overmaat van ramp hebben sommige kleine boeren uit de eerste groep volgens Nibte zelfs

nog helemaal geen betaling ontvangen, wat het wantrouwen jegens de overheid verder vergroot.

Formele ingebrekestelling

Het ministerie van Financiën & Planning wordt in de brief formeel in gebreke gesteld. De boeren

sommeren het ministerie om onverwijld over te gaan tot uitbetaling van het resterende bedrag.

Indien dit uitblijft, stellen zij de Staat aansprakelijk voor de schade die zij lijden, voorlopig

begroot op SRD 45.000 per hectare.

De boeren herinneren de overheid eraan dat het ministerie op grond van zijn wettelijke taken

verantwoordelijk is voor het correct en tijdig nakomen van financiële verplichtingen van de

Staat. Het uitblijven van betaling wordt door hen gekwalificeerd als een ernstige beleidsmatige

tekortkoming en een schending van het vertrouwensbeginsel.

Tot op heden, meer dan een week na verzending van de brief, hebben de boeren nog geen reactie

ontvangen van het Kabinet of de betrokken ministeries. De onrust onder de landbouwers groeit,

nu het inzaaiseizoen verder vordert zonder zicht op financiële ondersteuning.