Santokhi en Simons zetten stap richting soepele regeermachtsoverdracht

President Chan Santokhi en de aanstaande president Jennifer Geerlings-Simons hebben maandag

een constructief vervolggesprek gevoerd over de aankomende machtsoverdracht. Het overleg,

gehouden op het Kabinet van de President, stond volledig in het teken van een soepele,

transparante en verantwoorde overdracht van de regeringstaken.

Voorbereidingen inauguratie in volle gang

De bijeenkomst richtte zich onder meer op de praktische en ceremoniële voorbereidingen voor

de inauguratie van Simons en haar vicepresident Gregory Rusland op 16 juli 2025. Besproken

werd onder andere de ontvangst van buitenlandse gasten, het formele protocol en de logistiek

rond de officiële ceremonie.

Volgens de Communicatiedienst Suriname kwam ook de overdracht van lopende beleidsdossiers

uitgebreid aan bod. Daarbij werd onderstreept dat zorgvuldigheid en continuïteit centraal moeten

staan in de transitie.

Inzicht in financiële situatie

President-elect Simons benadrukte tijdens het overleg het belang van volledige en tijdige

informatie over de actuele financiële situatie van Suriname. In dat kader zal zij binnenkort een

onderhoud hebben met de minister van Financiën en Planning. Tevens is afgesproken dat

Santokhi en Simons elkaar opnieuw zullen treffen om urgente beleidsdossiers verder te

bespreken.

Kritieke staatsbedrijven en beleidsdossiers

Onderwerpen als het energiebeleid en de situatie bij parastatale bedrijven zoals de Surinaamse

Luchtvaart Maatschappij (SLM), Energie Bedrijven Suriname (EBS), Grassalco en de

Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) kwamen ook aan bod. Simons gaf aan zich in de

komende weken verder te laten informeren over de knelpunten bij deze instellingen.

Ondersteuning voor transitieproces

Om het transitieproces praktisch te ondersteunen, heeft president Santokhi het recent

gerenoveerde Perscentrum van het Kabinet van de President ter beschikking gesteld aan het team

van de president-elect. Dit stelt Simons en haar team in staat om vanuit het hart van de

uitvoerende macht de voorbereiding van het regeringsbeleid efficiënt ter hand te nemen.

Beide leiders onderstreepten het nationale belang van een ordentelijke en stabiele

machtsoverdracht. Ze gaven aan de overgangsgesprekken de komende dagen te zullen

intensiveren.