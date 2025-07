Petronas breidt activiteiten in Blok 52 uit met nieuwe offshore boringen

Petronas heeft zijn exploratieactiviteiten in Blok 52 voor de kust van Suriname uitgebreid met

een nieuwe verkenningsboring: Roystonea-2. Volgens Staatsolie is deze boring bedoeld om de

olievondst van Roystonea-1 uit november 2023 nader te evalueren en bevestigen.

De boring maakt deel uit van een bredere campagne die op 6 juli is gestart. Naast Roystonea-2

omvat de campagne ook de boringen Caiman-1 en Kiskadee-1. Deze twee putten richten zich op

zogenoemde “prospects” binnen de ‘Golden Lane’, een geologisch veelbelovend gebied dat,

volgens Staatsolie, gunstige ondergrondse kenmerken heeft voor de vorming en ophoping van

olie en gas.

De drie boorlocaties bevinden zich in het westelijk deel van Blok 52, op circa 140 kilometer uit

de kust van Suriname.

Noble Developer ingezet voor boorwerkzaamheden

Voor deze boringen werkt Petronas samen met boorbedrijf Noble. De activiteiten worden

uitgevoerd met het boorplatform Noble Developer, dat op 1 juli arriveerde in Surinaamse

wateren na inspecties en voorbereidende werkzaamheden. De Nationale Milieuautoriteit heeft in

juni groen licht gegeven voor het project.

De boringen zullen naar verwachting 260 tot 290 werkdagen duren en worden ondersteund

vanuit een shorebase in Paramaribo, die verantwoordelijk is voor de logistieke bevoorrading met

onder meer brandstof, materiaal, voedsel en personeel. Staatsolie benadrukt dat deze operatie

niet alleen bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van Suriname’s offshore olie- en gasindustrie,

maar ook nieuwe kansen schept voor lokale bedrijven.

Strategische waarde van Blok 52

Blok 52 beslaat een gebied van 4.750 vierkante kilometer in waterdieptes van 60 tot 1.000 meter.

Sinds 2020 zijn in dit gebied meerdere ontdekkingen gedaan, waaronder Fusaea-1, Roystonea-1

en Sloanea-1. Laatstgenoemde was een gasvondst die momenteel verder wordt geanalyseerd.

Volgens energieadviesbureau Rystad Energy heeft Blok 52 het grootste potentieel voor

Suriname’s eerste zelfstandige gasproject, dat mogelijk in 2031 operationeel zou kunnen zijn.

Het blok bevat naar schatting 500 miljoen vaten olie-equivalent aan winbare hulpbronnen.

Verdere exploratie in 2025

De campagne van Petronas is niet de enige offshore activiteit in de planning. In 2025 staan nog

drie boringen op stapel in andere blokken:

 TotalEnergies is gestart met Macaw-1 in Blok 64.

 Chevron boort Korikori-1 in Blok 5.

 Shell bereidt Araku Deep-1 voor in Blok 65.

Deze boringen vinden plaats buiten de Golden Lane, maar maken deel uit van het bredere

offshore exploratieprogramma van Suriname.

Naast zijn operaties in Blok 52 is Petronas ook actief in Blok 48 en bezit het een belang van 30%

in Blok 53, waar in 2022 de ontdekking van Baja-1 plaatsvond.