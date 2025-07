Vrouw zwaargewond na aanval met houwer door ex-vriend aan de Sastrodisomoweg

Aan de Sastrodisomoweg heeft zich vanmiddag een ernstig geweldsincident voorgedaan waarbij

een vrouw levensbedreigende verwondingen opliep. Ze werd aangevallen met een houwer door

haar ex-vriend, vermoedelijk uit woede over het beëindigen van hun relatie.

Volgens de eerste informatie sloeg de dader in een emotionele uitbarsting toe en bracht hij het

slachtoffer meerdere diepe snijwonden toe, vermoedelijk gericht op vitale delen van haar

lichaam. De aanval vond plaats in de woonomgeving van het slachtoffer.

De vrouw werd met spoed overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Haar

toestand wordt door medici als ernstig en zorgwekkend omschreven.

De dader is na zijn daad gevlucht. De politie was snel ter plaatse en heeft een

opsporingsonderzoek gestart. De verdachte is vooralsnog voortvluchtig. Er wordt intensief

gezocht in de omgeving en de autoriteiten roepen burgers op om relevante informatie direct te

melden.

Het motief achter het geweld lijkt te liggen in relationele spanningen, maar verder onderzoek

moet uitsluitsel geven. De politie zet de zaak met prioriteit voort.