Adhin: ‘Verkiezing Simons en Rusland biedt kans op herstel en nationale eenheid’

Assembleevoorzitter Ashwin Adhin noemt de verkiezing van Jennifer Geerlings-Simons tot

president en Gregory Rusland tot vicepresident van Suriname een historisch moment en een

nieuwe kans voor verbinding, herstel en goed bestuur. Tijdens zijn toespraak zondag in

partijcentrum Ocer benadrukte hij dat de vreugde nu moet plaatsmaken voor nuchterheid en

verantwoordelijkheid.

“We staan aan het begin van een moeilijke periode waarin we moeten afrekenen met wanbeleid

en corruptie,” stelde Adhin. “President Simons zal daarbij alle expertise nodig hebben, vooral op

juridisch vlak.” Hij riep op tot brede samenwerking en gaf aan dat het parlement zich

constructief zal opstellen, in contrast met de dynamiek van de afgelopen vijf jaar.

Parlementaire steun en kritisch toezicht

In De Nationale Assemblee gaf Adhin aan dat het parlement het nieuwe leiderschap zal

ondersteunen met noodzakelijke wetgeving en stevig, maar eerlijk toezicht. “Doorlichtingen bij

staatsbedrijven, instituten en ministeries zullen wettelijk worden verankerd, zodat daadkrachtige

hervormingen mogelijk zijn,” aldus Adhin. Hij gaf aan persoonlijk toe te zullen zien op de

parlementaire verantwoordelijkheid richting het volk.

Historisch moment voor NDP en de Republiek

Adhin sprak zijn trots uit over de verkiezing van Simons, die niet alleen de eerste vrouwelijke

president van Suriname wordt, maar ook de eerste vrouwelijke voorzitter van de NDP. De

samenwerking tussen de NDP en de NPS noemde hij historisch en veelbelovend. Gregory

Rusland werd geprezen als een gerespecteerd leider met ervaring, en de brede coalitie van zes

partijen (NDP, NPS, ABOP, PL, BEP en A20) vormt volgens Adhin een solide basis voor stabiel

bestuur.

Weg naar nationale wederopbouw

De Assembleevoorzitter benadrukte dat de verwachtingen van het volk hooggespannen zijn. “De

boodschap van transparantie, integriteit en strijd tegen corruptie geeft vertrouwen. We staan op

een kruispunt: Suriname viert 50 jaar onafhankelijkheid, en dit nieuwe leiderschap kan richting

geven aan duurzame ontwikkeling, nationale eenheid en de bescherming van onze

soevereiniteit.”

Adhin sloot zijn toespraak af met een oproep tot toewijding en plichtsbesef. Hij wenste Simons

en Rusland wijsheid, moed en daadkracht toe bij de uitvoering van hun taken. De officiële

bevestiging van hun verkiezing zal plaatsvinden via publicatie in het Staatsblad en het

Advertentieblad van de Republiek Suriname. De inauguratie van het nieuwe leiderschap staat

gepland voor woensdag 16 juli in de Anthony Nesty Sporthal.